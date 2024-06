“Meu Primeiro Emprego” quer dar uma chance a jovens sem experiência profissional

Uma ideia dos vereadores Alécio Espínola (PL) e Policial Madril (PP) para garantir uma chance no mercado aos jovens que buscam seu primeiro emprego foi aprovada nesta segunda-feira (03) por unanimidade no Plenário. Trata-se do programa “Meu Primeiro Emprego”, criado pelo projeto de lei que retorna para votação final da terça (04).

Caso aprovada em definitivo e sancionada pelo prefeito, a nova lei vai atender jovens de 16 a 24 anos, sem experiência profissional, com o objetivo de dar capacitação e ajudar na sua inserção no mercado de trabalho. O jovem participante deverá comprovar matrícula no ensino médio, superior, educação técnica ou, se já for o caso, apresentar certificado de conclusão.

Segundo os autores, o projeto “aborda um desafio crucial enfrentado por muitos jovens brasileiros: a falta de oportunidades de emprego e a exigência de experiência prévia, que representam obstáculos significativos para aqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho”. “É importante que este projeto seja acompanhado por políticas de longo prazo voltadas para a melhoria da qualidade da educação e formação profissional. Dessa forma, os jovens terão não apenas a oportunidade de encontrar empregos, mas também de desenvolver carreiras sustentáveis e significativas”, conclui a justificativa da proposição.

Fonte: Assessoria de Imprensa/CMC