Justiça Eleitoral julga improcedente acusações de abuso de poder contra Renato e Mecabô

A Justiça Eleitoral da 68ª Zona rejeitou denúncia apresentada pela coligação Renovar com Fé em Deus e a Força do Povo contra os candidatos eleitos Renato Silva e Henrique Mecabô. A decisão, assinada pelo juiz Osvaldo Alves da Silva no dia 16 de novembro, declarou improcedentes as acusações de abuso de poder político, econômico e religioso.

A ação judicial foi motivada por um encontro realizado no dia 5 de agosto de 2024 pela Igreja Assembleia de Deus. De acordo com a coligação autora, o evento teria sido utilizado como plataforma para pressionar líderes religiosos e fiéis a apoiarem os candidatos. Entre as alegações, constava que o pastor Clemerson Silva teria ameaçado os presentes com possíveis retaliações financeiras ou perda de cargos eclesiásticos caso não colaborassem com a campanha eleitoral.