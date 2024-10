Ações por abuso de poder político, econômico e religioso pedem a anulação da eleição

Cascavel – As eleições municipais de Cascavel, realizadas em 6 de outubro de 2024, com definição no primeiro turno, com 95.168 votos para Renato Silva (PL), que somou 56,41% dos votos válidos estão sendo contestadas judicialmente por dois ex-candidatos: Edgar Bueno (PSDB) e Marcio Pacheco (PP). Ambos ingressaram com AIJE (Ações de Investigação Judicial Eleitoral) na 68ª Zona Eleitoral de Cascavel, acusando o prefeito eleito e seu vice, Henrique Mecabô (Novo), de abuso de poder político, econômico e religioso durante a campanha e pedindo a anulação do pleito.

O ex-prefeito Edgar Bueno, da coligação “Minha Vida é Cascavel”, ingressou com a ação sob o processo de número 0600731-44.2024.6.16.0068, no dia 5 de outubro, um dia antes do primeiro turno. A ação aponta que Renato Silva teria utilizado sua influência midiática, política e econômica para garantir vantagens indevidas durante a campanha.

A denúncia destaca que os meios de comunicação locais, especialmente as rádios CBN Cascavel e Rádio Colméia, ambas de propriedade da família de Renato Silva, teriam favorecido sua candidatura com uma cobertura excessivamente positiva da gestão do prefeito Leonaldo Paranhos, na qual Renato é o atual vice-prefeito.

Além disso, outros veículos de comunicação da cidade teriam sido beneficiados por contratos milionários com a gestão municipal. Um dos pontos apontados na ação é o contrato de R$ 1,8 milhão, firmado entre a Prefeitura de Cascavel e o empresário e dono da Gazeta do Paraná para a locação de um espaço para abrigar a Semdec (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico). O contrato foi firmado em agosto de 2024, próximo ao início da campanha eleitoral.

Segundo os advogados de Edgar Bueno, esse contrato representou uma forma de garantir que os veículos de comunicação do grupo empresarial contratado pelo governo municipal favorecessem Renato Silva e Mecabô, com visibilidade ampliada, enquanto o próprio Bueno teria sido alvo de críticas e de pouca ou nenhuma cobertura positiva. A ação caracteriza essa situação como um “desequilíbrio midiático”, criando uma “luta de David contra Golias”, com os meios de comunicação locais favorecendo de forma desproporcional o candidato vencedor, destaca os argumentos da ação judicial.

Poder Religioso

Por sua vez, o candidato Marcio Pacheco, da coligação “Renovar com Fé em Deus e a Força do Povo”, apresentou outra AIJE, um pouco antes, no dia 29 de setembro, alegando abuso de poder religioso e político por parte da campanha de Renato Silva, a ação foi distribuída sob o processo 0600664-79.2024.6.16.0068. A ação denuncia que líderes da igreja Assembleia de Deus, em especial o pastor Clemersom Silva, teriam utilizado sua influência dentro da comunidade religiosa para coagir fiéis a apoiarem Renato Silva e Mecabô.