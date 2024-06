Justiça Eleitoral certifica membros do Podemos de Cascavel

O Podemos de Cascavel, através de seu presidente, Eloir Posser, anuncia a certificação da Justiça Eleitoral para a nova Executiva Municipal que representará a sigla no pleito municipal de 2024.

O documento com validade até 24/11/2025 já está em vigência e lista os seguintes membros: Eloir Posser – Presidente; Jorge Lauxen – Primeiro Vice-Presidente; Ademir Machado – Vogal; Andre Duarte de Matos – Secretário-Geral; Cirineu Vacari – Tesoureiro Adjunto; Heleon Antonio Schmitt – Primeiro Secretário; Jaqueline Rosane Rodakevicz – Presidente do Podemos Mulher; Paulo Porsch – Tesoureiro-Geral.

No último dia 7 o presidente do Podemos no Paraná esteve em Cascavel para afirmar o alinhamento com o projeto liderado pelo deputado e pré-candidato a prefeito de Cascavel, Marcio Pacheco. Gustavo esteve em rádios da cidade anunciando a decisão do Podemos e antes de seguir as agendas na região, participou de reunião que anunciou Eloir Posser como novo Presidente do Podemos de Cascavel. O Podemos estava sem presidente desde 15 de maio deste ano, data que expirou o prazo da certidão de composição anterior.

Eloir Posser

Eloir Posser é conhecido pelo seu trabalho de bastidores na política de Cascavel. Sempre muito disposto a ajudar, Eloir tem um trabalho sólido dentro da Igreja Católica. Coordenador da Pastoral Familiar de Diocese Cascavel e membro fundador da primeira Pastoral Política.

É chefe de gabinete do deputado Marcio Pacheco desde 2015. Antes já havia atuado como chefe de gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Cascavel, o então vereador Marcio Pacheco, no biênio 2013-2014.

Engenheiro Ambiental, Eloir também é pós-graduado em Planejamento Municipal e Políticas Públicas de Fronteira pela Unioeste, Campus Toledo.

Eloir é casado com Luciana, tem três filhos (Lucas, Laura e Maurício) e é morador da Região Norte de Cascavel.

Crédito: Assessoria/Divulgação