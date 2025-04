Judiciário ganha força na Câmara e Motta deixa o PL da Anistia “na gaveta”

Brasil - A missão da oposição na Câmara Federal para aprovar o Projeto da Anistia, iniciando pela votação do requerimento de urgência para tramitação da matéria está cada vez mais difícil diante dos acenos e manobras do presidente da Casa, Hugo Motta, em fazer acenos ao Judiciário, sobretudo ao STF (Supremo Tribunal Federal). Ainda na terça-feira, sob protesto da oposição, a Câmara aprovou a tramitação em regime de urgência de quatro projetos que beneficiam diretamente o Poder Judiciário. A medida permite que as propostas sigam direto ao plenário, sem a necessidade de passar pelas comissões temáticas.

Enquanto isso, segue indefinida a votação do requerimento de urgência para o projeto de anistia aos condenados pelos ataques de 8 de Janeiro, bandeira que ainda não conta com apoio suficiente para ser pautado nos mesmo moldes da matérias do Judiciário.

Pacotão

Um dos projetos do Judiciário cria 160 cargos comissionados no quadro de pessoal do STF. Os servidores que ocuparem os cargos receberão, cada um, R$ 3.256,70 a mais mensalmente — além do salário base por já trabalharem na Corte. A aprovação da urgência foi proposta pelo próprio Hugo Motta em uma reunião de líderes, ainda na semana passada, e faz parte de um pacote de projetos do Judiciário que será votado nos próximos dias.

Para a criação dos novos cargos, o presidente do STF , Roberto Barroso, disse que a proposta faz parte do “esforço contínuo” do tribunal para a diminuição do acervo de processos “exige maior qualificação dos servidores para lidar com casos mais diversos e complexos”. “É, portanto, necessário aumentar o valor das funções comissionadas que estão localizadas nos gabinetes, estimulando a retenção de profissionais mais qualificados para o auxílio dos ministros, o que tem resultado direto na qualidade da prestação jurisdicional constitucional”, justificou Barroso, argumentando que os recursos para pagar os funcionários já estão incluídos no teto orçamentário destinado ao STF.

Motta também propôs acelerar a tramitação de outros três projetos de interesse do Judiciário: um que transforma cargos vagos de Técnico Judiciário em Analista Judiciário no Superior Tribunal de Justiça; outro que prevê a criação de oito varas federais em Santa Catarina e a transformação de cargos. Há também o que trata da reestruturação de cargos de juiz no quadro permanente da Justiça Federal da 1ª Região e criação da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Piauí.