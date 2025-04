Informe da Redação

Arquivado

Brasil - A 7ª Promotoria de Justiça de Cascavel arquivou o procedimento que apurava a atuação da empresa Passaredo Transportes Aéreos S.A. no Aeroporto de Cascavel entre os dias 31 de março e 17 de junho de 2024. O procedimento investigava a suposta operação da companhia aérea sem contrato ou permissão formal, além de possíveis fraudes ou adulterações em documentos referentes à formalização do vínculo. A decisão de arquivamento foi assinada pelo promotor de Justiça, Sérgio Ricardo Cezaro Machado.

Visão dos consumidores

Em recepção oferecida aos jornalistas na noite da última quarta-feira (23), o Shopping Catuaí Cascavel, anunciou a formação de um grupo de consumidores com o objetivo de trazer feedbacks à administração. O grupo é formado por cerca de 40 clientes do shopping, de ambos os sexos, vários perfis e várias faixas etárias – inclusive crianças. As reuniões devem acontecem com periodicidade de 40 dias.

Nova assessoria

A superintendente do Catuaí, Claudia Michiura, aproveitou a reunião dos jornalistas para anunciar que a assessoria de imprensa do big empreendimento agora leva a assinatura da Contelle Assessoria – empresa que atua em Cascavel há 11 anos e tem as sócias as jornalistas Nathália Sartorato e Emanoelle Betlran.

Inspeção do CNJ

Uma equipe da Corregedoria do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) desembarca em Curitiba no mês de maio para iniciar um processo de inspeção em setores administrativos e judiciais de primeiro e segundo grau do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. O trabalho da corregedoria está marcado para começar dia 19 de maio e vai até o dia 23.