Informe da Redação

A Câmara de Foz do Iguaçu julgou ontem (14), as contas do ex-prefeito Chico Brasileiro (PSD), relativas ao exercício de 2022. O Projeto de Decreto Legislativo 02/2025, que rejeitava as contas do prefeito recebeu 9 votos favoráveis e 6 contrários. Como regimentalmente ele precisava de 2/3 dos votos com assento na Casa, o Projeto não foi aprovado.

A eleição para a nova diretoria da Associação Atlética Comercial de Cascavel, realizada no último sábado, terminou com vitória apertada da chapa “ Família Sempre “, que conquistou 949 votos contra 948 da chapa adversária, “ Renova Família “. A diferença de apenas um voto acirrou os ânimos entre os grupos. A chapa “Renova Família” contestou o resultado e já solicitou, até o momento, três recontagens. Neste início de semana, também protocolou recurso ao Conselho do Clube pedindo nova recontagem dos votos.

A Prefeitura de Cascavel vai destinar mais de R$ 2 milhões ao longo de 2025 para ampliar o atendimento a pessoas com dependência química, incluindo internações involuntárias. O investimento, que já conta com um aporte inicial de R$ 600 mil previsto no orçamento municipal, visa atender à crescente demanda por tratamentos especializados, especialmente entre pessoas em situação de rua ou vulnerabilidade extrema.

Cascavel - A Secretaria Municipal de Obras de Cascavel deverá emitir, nos próximos dias, a ordem de compra para novas luminárias de LED. A informação é do diretor da pasta, Oracildes Tavares, responsável pelo setor de iluminação pública. De acordo com ele, a empresa fornecedora se comprometeu a antecipar parte da entrega, o que permitirá que o município inicie a troca de equipamentos queimados tanto na região central quanto nos bairros. A expectativa da secretaria é que a substituição das luminárias ocorra dentro de um prazo de até 30 dias.

Caminho livre

A aprovação de contas de Chico Brasileiro abre caminho para o ex-prefeito de Foz do Iguaçu disputar uma vaga na Assembleia Legislativa do Paraná nas eleições de 2026. Agora, a matéria volta para a Comissão Mista, que fará um decreto aprovando as contas, com ressalvas, e posteriormente irá para promulgação do presidente.

Medicina na Univel

O Ministério da Educação autorizou oficialmente a criação do curso de Medicina na Univel. A autorização consta na Portaria SERES/MEC 245, assinada pela secretária Marta Abramo e publicada ontem (14) no Diário Oficial da União. O documento estabelece que o curso terá 60 vagas anuais e será ofertado exclusivamente no campus da Univel.

MDB na base?

Informou o blogueiro político Luiz Nardelli que as tratativas entre o MDB e o prefeito de Cascavel, Renato Silva (PL) estão a todo vapor — e não é exagero dizer que o partido pode embarcar oficialmente na base ainda em maio. Segundo informado, as conversas já avançaram ao ponto de garantir espaço em uma secretaria. A pasta ainda é dúvida, mas a expectativa é de que o nome virá com força. Mesmo tendo caminhado com outra coligação na eleição passada, o MDB de Cascavel, presidido pelo deputado Batatinha, sempre deixou uma porta aberta. Aliás, Batatinha foi direto ao ponto no palanque: “Eu estou com Renato Silva”. Agora, com Edson Souza e Dr. Lauri no Legislativo, os emedebistas se preparam para ocupar espaço também no Executivo.