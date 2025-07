Coluna Esplanada

É uma novela!

Brasil - A Câmara dos Deputados vive sua pior fase moral e parece um cenário de dramaturgia brasileira. Após um chute no traseiro de um cidadão revoltado, dado por parlamentar, agora passaram a mão no traseiro de uma excelência. No 1º episódio, no melhor estilo “Esqueceram de mim”, o federal Glauber Braga (PSOL-RJ) curte os dias de prêmio após a Mesa Diretora esticar, sem previsão, o prazo de 60 dias para votar em plenário sua cassação já aprovada na CCJ. Ontem, ouviu-se um grito de “passaram a mão na minha b…” – oficialmente foi um “me apalparam”. Era André Janones (Avante-MG) – que já escapou do Conselho de Ética por confessa rachadinha de salários, e está no alvo esta semana por xingar Nikolas Ferreira (PL-MG). Agora, Janones denuncia colegas que o acossaram num canto do plenário durante ataques verbais. Em outro capítulo de “Esqueceram de mim”, a federal cassada Carla Zambelli (PL-SP) curte dias de verão em algum canto rural de Roma, mas ela será capturada em breve pela Polícia de Estado, a PF italiana. Quieto em seu canto, por ora, para não chamar atenção, o boquirroto deputado Zé Trovão (PL-SC) virou chuvisco. E segue a novela.

Sorria…

Agentes da Polícia Rodoviária Federal já foram avisados que em breve terão de usar câmeras corporais nos uniformes, durante turno de serviço nas estradas e viaturas. Será ainda neste ano, a qualquer momento. As câmeras já passaram por testes em coletes e viaturas ano passado nas regiões de São José (SC), Uberlândia (MG), Cascavel (PR), Sorriso (MT) e Araguaína (TO).

A pior hora

A oposição, embora muito amiga do deputado, reconhece que a Moção de Louvor e Regozijo a Donald Trump, proposta por Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), veio na pior hora possível, junto com o tarifaço de 50%. A moção foi aprovada na Comissão de Relações Exteriores. Mas alguns já ensaiam a desculpa de que, se não fosse por ela, o aumento das tarifas seria muito maior. Claro, claro… Risos na plateia…