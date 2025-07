Informe da Redação

O Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar divulgou a lista anual com os nomes dos cem “Cabeças” do Congresso Nacional que conseguiram se diferenciar dos demais na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Seis deputados federais do Paraná estão na lista. São eles: Aliel Machado (PV), Filipe Barros (PL), Luiz Carlos Hauly (Podemos), Pedro Lupion (PP), Ricardo Barros (PP) e Zeca Dirceu (PT).

Se o ex-governador e o ex-senador Alvaro Dias (Podemos) continuar liderando a corrida para o Senado Federal, como mostram as últimas pesquisas, e resolver sair candidato para uma das duas vagas que serão abertas na Casa no ano que vem, a jornalista Cristina Graeml (Podemos) poderá, segundo alguns analistas políticos, rever sua posição de disputar o Senado e partir para a conquista do governo do Paraná .

Cascavel e Paraná - Os vereadores de Cascavel realizam, nesta terça-feira (15), a última sessão ordinária antes do início do recesso legislativo , que começa na sexta-feira (18). As sessões plenárias serão retomadas no dia 4 de agosto. Durante o período de recesso, apesar da interrupção das sessões legislativas, os vereadores manterão suas atividades normalmente em seus gabinetes. Os trabalhos da CPI também irão continuar durante o recesso.

Abertura de empresas

O Paraná vai acelerar ainda mais o tempo de abertura de empresas no Estado. Usando um sistema de georreferenciamento, a Junta Comercial do Paraná, vai oferecer aos municípios uma ferramenta que automatizará a consulta de viabilidade locacional para aberturas de novos negócios. A medida foi anunciada ontem (14), no Palácio Iguaçu, com a presença do governador em exercício, Darci Piana.

Moros pelo Paraná

O senador Sergio Moro (União Brasil) e a deputada federal Rosangela Moro (União Brasil) começam no sábado (12), um roteiro pelas cidades do Paraná. Até o dia 31 de julho, os parlamentares devem aproveitar o período de recesso do Congresso para percorrer 32 cidades do Estado. O objetivo, segundo Moro, é cumprir o compromisso, assumido durante a campanha eleitoral de 2022, de estar presente nos municípios paranaenses e discutir as demandas da população.

Pavimentação

A secretaria das Cidades do Paraná, lança nesta terça-feira (15) o Programa Estadual Pavimentação sobre Pedras Irregulares, que tem como finalidade promover a pavimentação asfáltica sobre vias atualmente revestidas com pedras irregulares nos municípios, abrindo uma nova possibilidade de investimento além do Asfalto Novo, Vida Nova, que é pavimentação sobre o leito natural (terra). A previsão é de investir R$ 977 milhões na iniciativa, sendo R$ 500 milhões ainda neste ano.