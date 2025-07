Em vídeo de redes sociais, Guto Silva defende continuidade do governo Ratinho Junior

O secretário estadual das Cidades, Guto Silva, divulgou um vídeo nesta segunda-feira (14) apresentando a sua trajetória política e pessoal. Pré-candidato ao Governo do Paraná, ele começa a crescer nas pesquisas, nas buscas no Google e quer fortalecer seu nome como candidato da continuidade do projeto político de Ratinho Junior.

O vídeo destaca as principais conquistas do Estado na gestão de Ratinho Junior, com quem trabalha desde 2019 no núcleo mais próximo, como a quarta maior força econômica do País, ultrapassando o Rio Grande do Sul; a melhor educação pública do Brasil, medida pelo Ideb; o maior volume de investimentos público da história, refletido em programas como o Asfalto Novo, Vida Nova ou obras como a Ponte de Guaratuba; e o maior programa habitacional do Brasil.

“Nosso estado está transformado, melhoramos muito em todas as áreas. Saímos do vermelho e deixamos as brigas no passado. Avançamos rumo ao topo, lugar que o Paraná e o paranaense merecem estar”, diz Guto Silva no vídeo. “Hoje o Paraná é referência, modelo, crescemos acima da média nacional e até de potências globais. A gente faz com coragem e muita fé. É um Governo que junto com a força do paranaense transformou gestão em legado”.

“Tenho orgulho de fazer parte do time de Ratinho Junior, que conduz o Estado com competência e humildade, líder que acorda cedo e que colocou o Paraná entre os melhores do Brasil para trabalhar e viver. É assim que continuaremos. Não há sucesso sem trabalho, esforço e dedicação. O Paraná merece continuar avançando”, complementa o secretário.

Trajetória Política de Guto Silva

O vídeo marca o início do projeto de Guto Silva em busca da candidatura. Ele já foi vereador em Pato Branco e deputado estadual em dois mandatos. Pai de dois jovens, casado há 20 anos e formado em Administração, tem carreira firmada em Relações Internacionais e integra o primeiro escalão do governo Ratinho Junior desde o começo.