Informe da Redação

Beth Leal na Cultura

Paraná - A secretária de Comunicação Social de Cascavel, Beth Leal, acumulará interinamente a Secretaria de Cultura. A nomeação foi publicada na edição de ontem (11), no Diário Oficial do Município. Ela substitui Ricardo Bulgarelli e seguirá recebendo apenas a remuneração do cargo original. Na gestão do ex-prefeito Leonaldo Paranhos, o ex-secretário Jefferson Lobo também acumulou as duas secretarias por um período.

60 dias

O vereador cascavelense João Diego (Republicanos), presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara de Cascavel, realizou na manhã de ontem (11), um café com a imprensa, para fazer um balanço sobre os primeiros 60 dias de mandato. No período, o time composto pelo vereador e três assessores emplacou a aprovação da primeira lei aprovada em 2025, além de diversas ações, como indicações e requerimentos para serviços em vários bairros do município.

Boa Vista da Aparecida

A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná aprovou ontem (11) a Mensagem nº 7/2025, que autoriza o Poder Executivo do Paraná a transferir para o município de Boa Vista da Aparecida trechos da Rodovia Estadual PR-180, totalizando 1210 metros. O deputado estadual Marcio Pacheco atuou como relator da proposta. A via é considerada um importante acesso a dois pontos turísticos da região: Alagados e a imagem da Santa Padroeira da cidade.

PP, União e Republicanos

Se concretizada a federação PP-União Brasil-Republicanos, assunto que está sendo conduzido aceleradamente pelo senador Ciro Nogueira (PP), vários deputados estaduais estarão no mesmo barco na Assembleia Legislativa do Paraná. Caso confirmada a Federação entre os três partidos, a bancada da Federação terá 15 parlamentares.