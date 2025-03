Informe da Redação

Estreitando relações

O prefeito de Cascavel, Renato Silva e o presidente da Câmara Municipal, Tiago Almeida, viajaram juntos com suas famílias, durante o feriado para Aparecida, São Paulo. Devotos de Nossa Senhora Aparecida, a viagem também serviu para estreitar ainda mais os laços de Almeida e Silva. Quem também participou da excursão foi a secretária de Comunicação de Cascavel, Beth Leal. Será que na viagem houve conversa sobre política?

60 dias

O Governo Renato Silva completou seus primeiros 60 dias. A gestão, que na campanha eleitoral teve como mote principal a continuidade do Governo Paranhos, já começa a ser criticada por alguns e até comparada, já que o ritmo imprimido pelo ex-prefeito era outro.

Mudanças oficializadas

Foi publicada na edição de 1° de março do Diário Oficial do Município, as duas primeiras alterações no secretariado do prefeito de Cascavel Renato Silva (PL). Na secretaria de Planejamento e Gestão, saiu Vanilse Pohl e assumiu o posto de secretário Fernando Scalon. Já na Fundetec, quem assumiu a vaga de Alcione Gomes foi Tiago Guerra, como novo presidente.

Acordo Requião

O Governo do Paraná, por meio do Procurador Geral do Estado do Paraná, Luciano Borges dos Santos, apresentou um recurso ao Supremo Tribunal Federal defendendo a legalidade do acordo que prevê o pagamento de R$ 12 milhões ao conselheiro do Tribunal de Contas, Maurício Requião. A medida tem como objetivo derrubar a decisão do ministro Gilmar Mendes que proíbe a Corte de Contas de efetuar qualquer pagamento de salários atrasados referentes aos 13 anos em que ele ficou afastado do cargo por determinação judicial.