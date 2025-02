Informe da Redação

Abril Verde e Amarelo

O deputado estadual Márcio Pacheco (PP) protocolou um Projeto de Lei, que propõe a instituição do mês de abril como “Abril Verde e Amarelo” no Paraná. A iniciativa tem como objetivo promover ações de conscientização sobre a defesa da propriedade privada e o enfrentamento das invasões de terras, além de incluir a temática no Calendário Oficial de Eventos do estado. A proposta surge como uma resposta ao “Abril Vermelho”, período em que o MST realiza a Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária.

Capacitação prefeitos

O Governo do Paraná promove nos dias 25 e 26 de fevereiro, o Encontro de Prefeitos e Gestores da Assistência Social para capacitação na área e nas Garantias de Direitos das Pessoas com Deficiência, Crianças e Adolescentes, Juventude e Assistência Social, de responsabilidade da pasta. O objetivo é apresentar aos prefeitos novas formas para investimentos de recursos na área social e a importância dessas ações no desenvolvimento dos municípios paranaenses.

Gestão fiscal

O secretário da Fazenda do Paraná, Norberto Ortigara e o diretor-geral Luiz Paulo Budal participam na segunda-feira (24) de audiência pública na Assembleia Legislativa do Paraná para a divulgação do Relatório de Gestão Fiscal de 2024. Acompanhados de técnicos da pasta, eles vão apresentar os resultados do terceiro quadrimestre, trazendo o consolidado das receitas e despesas do Estado ao longo de todo o ano passado.

Orçamento no TCU

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ontem (21) que vai acionar o TCU (Tribunal de Contas da União) por causa do atraso na votação do Orçamento pelo Congresso Nacional. Segundo ele, sem previsão orçamentária, diversas áreas são afetadas, como a de produção de alimentos. Segundo Haddad, o Orçamento “está em condições de ser votado” pelo Congresso. Segundo ele, o texto tem “equilíbrio”, algo que disse ser importante para um desenvolvimento sustentável.