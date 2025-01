Informe da Redação

Tensão na festa de Maduro

A imprensa internacional repercutiu ontem (9) um tipo de “sequestro relâmpago” da líder da oposição da Venezuela, María Corina Machado. Os relatos atestam que ela foi “violentamente interceptada” após participar de uma manifestação contra o ditador Nicolas Maduro que tem sua posse como presidente da Venezuela programada para hoje (10). A informação, ainda não oficial e sem a confirmação da própria Corina até o fechamento desta colina, era de que ela foi liberada horas depois. Em todo país foram convocados protestos contra o ditador o que aumentou o clima de tensão na véspera da posse de Maduro, em uma semana marcada pela repressão comandada pela ditadura. María Corina fez uma aparição pública opôs mais de cem dias refugiada em local desconhecido.

Embaixadora

Embora Lula não tenha reconhecido oficialmente a vitória de Maduro na conturbada eleição venezuelana, a embaixadora do Brasil em Caracas, Glivânia Oliveira, deve ser a representante brasileira na festa do ditador. Ela assumiu a embaixada no início de 2024.

Novo procurador

O advogado Antonio Carlos Moraes de Jesus é o novo procurador jurídico da Câmara de Cascavel. Com a posse do presidente Tiago Almeida (Republicanos) em 1° de janeiro deste ano, uma nova equipe que comandará os principais setores do Legislativo está sendo nomeada. Antonio Carlos é natural de Guaraniaçu, mas mora em Cascavel desde a infância. Formado em Direito pela Univel em 2020, tem pós-graduação em Direito Aplicado à Era Digital pela UEL.

Reorganização

O texto do projeto de lei 01 de 2025, que trata da reorganização administrativa da Prefeitura de Foz do Iguaçu vai à votação na sessão desta sexta-feira (10), em sessão extraordinária. Serão votadas mudanças nas secretarias de Saúde, Educação, Meio Ambiente, Obras, Turismo, Esporte e Lazer e em praticamente todas as secretarias que compõem a administração municipal.