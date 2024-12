Informe da Redação

Maurício Requião então ingressou com uma ação no próprio TCE-PR, reivindicando os salários e benefícios não pagos pelo período de 13 anos em que ele ficou fora da instituição por determinação judicial. Chegou-se então a uma tentativa de acordo, a que prevaleceu foi o cenário que totaliza R$ 14.916.182,00 que o tribunal irá depositar para Maurício Requião. A tendência é que o acordo seja aprovado com facilidade.

Maurício Requião foi indicado para o TCE em 17 de julho de 2008, no entanto, em 2009 surgiram ações judiciais questionando a nomeação por conta do nepotismo, já que ele foi indicado pelo irmão, então governador Roberto Requião. Maurício então foi afastado por decisão judicial e o caso chegou ao STJ que em 2022, o reconduz ao cargo — 13 anos depois — reconhecendo o direito ao ressarcimento pelo tempo afastado da função de conselheiro.

Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Paraná começaram a votar nessa semana, no plenário virtual, um acordo entabulado diretamente com a presidência da Corte de Contas — representada pelo conselheiro Fernando Guimarães com o conselheiro Maurício Requião, sobre salários atrasados do conselheiro. O relator é o conselheiro Augustinho Zucchi, que se manifestou favoravelmente ao acordo e ao pagamento dos atrasados.

O pacote de medidas para o ajuste das contas do Governo Lula 3 tramita com dificuldade na Câmara Federal. Na CCJ da Casa, o governo não conseguiu um acordo e desistiu de incluir a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) do corte de gastos na pauta ontem (4). Inicialmente, como adiantado pelo O Paraná, o […]

PARANÁ – O governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) sancionou dois projetos de lei do deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) com o objetivo de valorizar e estimular a criação de porcos crioulos no Paraná, especialmente da raça Porco Moura. Essas legislações representam um importante marco para a preservação e incentivo à produção desse patrimônio genético. […]

Sancionadas leis que estimulam a criação do Porco Moura no Paraná

Telefonia móvel

O Governo do Paraná e a operadora TIM firmaram um acordo para ampliar a cobertura de internet e telefonia móvel nas áreas rurais do Paraná. De acordo com os termos, a empresa fica autorizada a adquirir créditos acumulados de ICMS e, em contrapartida, investe na infraestrutura da cobertura móvel pelo Estado. Ao todo, são 83 municípios contemplados com 116 antenas, um investimento de R$ 22 milhões.

Paraná e França

O vice-governador Darci Piana recebeu, no Palácio Iguaçu, a cônsul-geral da República Francesa em São Paulo, Alexandra Mias. Ele apresentou os potenciais do Paraná em áreas como agricultura, sustentabilidade, infraestrutura, educação e inovação e as parcerias já consolidadas com o país europeu. Em 2025, Brasil e França completam 200 anos de relações diplomáticas e programam uma extensa agenda cultural para marcar a data nos dois países.

Emendas

A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou para referendar a decisão individual do ministro Flávio Dino que liberou o pagamento das emendas parlamentares. A decisão permite que as emendas estão liberadas para pagamento, mas devem seguir critérios de transparência e rastreabilidade. A decisão ocorre após a sanção da lei que procurou corrigir problemas apontados pelo STF.

Ruralistas com Motta

A FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária) do Congresso, conhecida como bancada ruralista, formalizou apoio ao deputado Hugo Motta (Republicanos) para a presidência da Câmara em 2025. O bloco listou ao deputado uma lista com projetos prioritários, que incluem projetos anti-MST e o marco temporal de terras indígenas.