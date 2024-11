Informe da Redação

Usinas Copel

A Copel renovou as concessões das usinas hidrelétricas de Foz da Areia, Segredo e Salto Caxias por mais 30 anos. A assinatura dos contratos de renovação contou com a presença do governador Ratinho Junior e do presidente da Copel, Daniel Slaviero. O valor a ser pago pela Copel pela outorga conjunta das três usinas, que são as maiores da companhia, é de R$ 4,1 bilhões. Somadas, as três hidrelétricas representam 64% da capacidade instalada de geração de energia elétrica da Copel.

Privatização Celepar

O Tribunal de Contas do Paraná deu prazo de 15 dias para que a Casa Civil forneça acesso imediato a servidores da Corte de Contas informações e dados que tratem de estudos da desestatização da Celepar. A decisão é do conselheiro Durval Amaral e endereçada ao diretor-geral da Casa Civil do Paraná, Maiquel Guilherme Zimann.

Pelo Paraná

O candidato à presidência da OAB, Seccional do Paraná, na chapa Pela Ordem, advogado Flávio Pansieri esteve em Cascavel ontem (19), onde participou de um encontro com a advocacia no interior do Estado. Além de Cascavel, Pansieri esteve em outras cidades da região e passará por outras regiões do estado na reta final da campanha. As eleições para a OAB PR serão na próxima sexta-feira, dia 22 de novembro, a votação será das 9h às 17h.

Alerta Detran

O Detran do Paraná emitiu um alerta os condutores sobre um novo golpe a motoristas. Golpistas estão enviando falsas mensagens de texto por SMS, WhatsApp e e-mails, imitando notificações oficiais dos Detrans, que informam que a CNH do destinatário está em processo de suspensão ou cassação.