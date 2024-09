Informe da Redação

Roman divulga site com denúncias

Como prometeu, o ex-deputado Evandro Roman divulgou em suas redes sociais o que ele afirma ser provas do “suspeito avanço patrimonial” do prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos. Denominado “Paranhos Leaks” [www.paranhosleaks.com], o portal contém links abertos para baixar arquivos com documentos reunidos por Roman que comprovariam pontos das denúncias que vem fazendo sobre as ações de Paranhos. O ex-deputado também gravou um vídeo detalhando os documentos publicados no site e afirma que vai tomar “todas as medidas cabíveis” e procurar “todos os órgãos competentes” e a “Câmara de Vereadores para que possa abrir uma CPI”, segundo ele, “para a justiça seja feita”.

Na Justiça

Como o O Paraná divulgou ontem (25), o prefeito Paranhos informou que já entrou com ação criminal contra o ex-deputado federal Evandro Roman. “Quem quer, infelizmente, atacar as pessoas, precisa prestar contas à população”, disse o prefeito em vídeo gravado em seu gabinete e postado nas redes sociais. Paranhos não comentou as denúncias de Roman e disse que a ação pede uma indenização valor de R$ 100 mil que serão destinados a entidades filantrópicas, em caso de êxito.

Rachadinha em Foz?

A vereadora Anice Nagib Gazzaoui (PP), que concorre à reeleição na cidade de Foz do Iguaçu, foi alvo de um mandado de busca e apreensão durante uma operação deflagrada na manhã de ontem (25) pelo Gaeco. A operação batizada como Cashback, é resultado da investigação que apura a suposta prática de crime de “rachadinha”, que é a apropriação indevida de parte dos salários de servidores, que teria sido, segundo a apuração do MP, cometida pela vereadora.