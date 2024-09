Informe da Redação

Combate à desinformação

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná divulgou o Manual de Combate à Desinformação nas Eleições 2024, desenvolvido pelo Núcleo Interinstitucional de Apoio e Aprimoramento da Central Gralha Confere. O Manual apresenta dicas para detectar conteúdos falsos ou fora de contexto, como a verificação de fontes e da origem do conteúdo, a checagem da informação em sites e agências especializadas, além de orientar sobre como fazer a identificação de conteúdo gerados por inteligência artificial.

Sucessão de Lira

O presidente Lula se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), no Palácio do Planalto para discutir a sucessão do deputado no comando da Casa a partir de 2025. O encontro serviu para achar o “nome de consenso”. Lira pediu mais tempo para ter novas conversas com aliados.

Ganhando força

O nome do deputado Hugo Motta (Republicanos), líder do partido na Casa, ganhou força na corrida pela sucessão de Lira. O atual presidente da Casa vinha apoiando o deputado Elmar Nascimento (União Brasil). No entanto, a desistência de Marcos Pereira (Republicanos), mudou o cenário. Motta também tem aval do ex-presidente Bolsonaro.

Ajustes

Representantes do comércio e do setor de serviços debateram a regulamentação da reforma tributária, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Para os convidados, o texto já aprovado na Câmara e que agora está em análise no Senado precisa de ajustes. A possibilidade de aumento na alíquota básica é uma das preocupações dos participantes.

Galípolo

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmou que a indicação do economista Gabriel Galípolo para o cargo de presidente do Banco Central será votada em Plenário dia 8 de outubro, após as eleições municipais. Pacheco pediu ao senador Vanderlan Cardoso (PSD), presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, que agende a sabatina do indicado no colegiado para antes de 8 de outubro.

Aumento de impostos

O presidente do PP (Partido Progressistas), senador Ciro Nogueira, disse que a sigla fará “firme oposição” ao projeto de lei que propõe o aumento da CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) e do IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) sobre os JCP (Juros sobre Capital Próprio). Em nota divulgada em seu site oficial, Nogueira afirmou que a proposta representa um “ataque direto” à justiça social e à capacidade de investimento no país.

Cenário em Foz Uma pesquisa eleitoral realizada pela Futura Inteligência, sobre o cenário político de Foz do Iguaçu, mostra que o general Silva e Luna (PL), ex-diretor-geral da Itaipu lidera a corrida eleitoral pela Prefeitura. Ele tem 39,2% das intenções de voto. Em segundo lugar aparece o ex-prefeito Paulo Mac Donald (PP), com 33%. Em terceiro, Airton José (PSB) com 7,1%: em quarto, Sâmis da Silva (PSDB) com 5,8%. O levantamento está registrado sob o número PR-07815/2024. Silva e Luna tem apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (inclusive presencial) e do governador Ratinho Junior.