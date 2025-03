Improbidade: TRF-4 julga apelação do ex-prefeito Paranhos nesta terça-feira

O julgamento da Apelação do ex-prefeito de Cascavel estava previsto para ser realizado em fevereiro . No entanto, um pedido da defesa de Paranhos, para que o julgamento ocorresse de forma presencial e os advogados pudessem fazer sustentações orais, foi acatado pela desembargadora relatora do caso e foi adiado.

No recurso, a defesa de Paranhos argumenta que a condenação foi injusta e que não houve dolo na contratação sem licitação . Também aposta na mudança recente da legislação de improbidade administrativa para buscar uma reavaliação do caso.

A ação é referente ao período em que Paranhos ocupava o cargo de presidente do Ipem-PR ( Instituto de Pesos e Medidas do Paraná ). O ex-prefeito de Cascavel foi condenado em primeira instância por irregularidades na contratação, sem licitação, da ACADEF (Associação Canoense de Deficientes Físicos). A decisão determinou o ressarcimento de R$ 1,86 milhão aos cofres públicos e a perda dos direitos políticos por cinco anos. No entanto, ao recorrer da sentença, Paranhos conseguiu suspender seus efeitos imediatos, o que permitiu que disputasse e vencesse eleições para deputado estadual e, posteriormente, para prefeito de Cascavel.

Cascavel - O ex-prefeito de Cascavel , Leonaldo Paranhos (PL), será julgado nesta terça-feira (18) pelo TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região). O processo, que envolve uma condenação por improbidade administrativa, seguia na pauta do tribunal até o fechamento desta edição e pode definir o futuro político de Paranhos , que é cotado para assumir uma secretaria estratégica no governo Ratinho Júnior.

Cascavel - Com índice de reprovação do seu governo cada vez maior e a sua popularidade em queda vertiginosa, o presidente Lula pretende anunciar, hoje (18), a proposta de projeto de lei para ampliar a faixa de isenção do IRPF (Imposto de Renda da Pessoa Física) até R$ 5 mil. E para compensa a renúncia […]

Os desembargadores deverão inicial o julgamento nessa terça-feira (18).

Nomeação

Enquanto aguarda o julgamento, Paranhos, que é um dos nomes cotados para assumir uma secretaria estratégica no governo Ratinho Júnior, ainda aguarda um espaço no time do governador, que iniciou, na semana passada uma reforma administrativa no governo do Paraná.

Até o momento, Paranhos não foi alocado em nenhuma secretaria. No entanto, um eventual revés judicial no TRF-4 poderá manchar as credenciais do ex-prefeito para a nova função.