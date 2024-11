Higor Fagundes defende renovação e protagonismo para a OAB Cascavel

Em um momento decisivo para a advocacia e a sociedade cascavelense, a reportagem do Jornal O Paraná conversou com o candidato a presidente da OAB Subseção Cascavel, Higor Fagundes, que lidera a Chapa Pela Ordem. Durante a conversa, Fagundes abordou as principais pautas de sua candidatura e destacou o impacto positivo que sua gestão pretende trazer, tanto para os advogados quanto para a sociedade. Ele ainda enfatizou o compromisso de sua chapa com a valorização da advocacia, a defesa das prerrogativas dos advogados e o fortalecimento da relação entre a OAB e a comunidade.

O Jornal O Paraná ofereceu espaço equitativo para as duas chapas que disputam a presidência da Subseção Cascavel. Contudo, a candidata Silvia Massaro, da Chapa XI de Agosto, informou que consultaria sua equipe para alinhar a agenda, mas não retornou à reportagem.

A eleição para a escolha da próxima gestão da OAB Cascavel será realizada na próxima sexta-feira (22).

O Paraná: Qual o motivo que te levou a ser candidato à presidência da OAB Cascavel?

Higor Fagundes: A OAB é um laboratório, a OAB é um local em que se formam lideranças. Algumas pessoas têm a liderança no DNA, sempre digo isso, e aos poucos essas pessoas que têm essa característica de gestão de pessoas, liderança, que se posiciona de forma adequada, ascendem na OAB por ser um laboratório de formação de líderes. E, automaticamente, vêm surgindo as oportunidades, os convites, e as pessoas vêm nos reconhecendo enquanto líderes. E, automaticamente, o grupo vai chamando essa pessoa para participar, e essa pessoa vai se elevando de forma natural. A reputação nós construímos de forma natural. Surgiu o convite, me senti honrado, muito feliz com o convite do nosso grupo. Estou aqui hoje à disposição para servir você, querido amigo advogado, advogada.

O Paraná: Você acredita que sua experiência em participar das Comissões da OAB o credenciam para concorrer à presidência?

Higor Fagundes: Com certeza, mas não só essa minha vivência com o sistema OAB, que eu o conheço a fundo, mas também a minha advocacia, que eu sempre falo com os colegas, que é uma advocacia que partiu de uma situação muito complexa, muito difícil. Eu, quando me formei, montei um escritório de advocacia, tive muita dificuldade, enfrentei várias adversidades. É natural do início da advocacia, todo pequeno começo é assim. E eu sempre digo que a minha advocacia é uma advocacia chão de fábrica, aquela advocacia atuante em que eu faço audiências, peticiono, sustentação oral. Então, advocacia de atendimento ao cliente e uma advocacia evolutiva, sempre pautada no aprendizado. Cada dia é um novo aprendizado. Então, essa história de quase 20 anos voltados à advocacia, além do período em que eu não era advogado também, acompanhei meu pai e os desbravadores da advocacia cascavelense, me habilitam, sim, a estar à frente da nossa instituição, me posicionando e fortalecendo e dignificando a nossa classe.

O Paraná: O que a gente pode esperar das propostas da sua chapa para a OAB não apenas para os advogados, mas também para a sociedade civil?