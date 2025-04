Federação entre União Brasil e PP muda o tabuleiro político estadual e nacional para 2026

Brasil - Será oficializada no início da próxima semana a federação partidária entre União Brasil e PP (Progressistas), batizada de União Progressista. A nova federação também trará mudanças no cenário político brasileiro e paranaense. A aliança, anunciada no fim de março, já nasce como a maior força da Câmara dos Deputados, com 108 parlamentares, e a terceira no Senado, com 13 representantes. No Paraná, o impacto é ainda mais direto: a federação se tornará a segunda maior bancada da Assembleia Legislativa, com 14 deputados estaduais, além de um senador e dez deputados federais.

A federação é uma união entre partidos mais duradoura do que uma coligação tradicional, obrigando os partidos a atuarem em conjunto por pelo menos quatro anos. A iniciativa da federação do União Brasil e PP fortalece os partidos de centro, que buscam ampliar protagonismo rumo às eleições de 2026, tanto em âmbito nacional quanto regional.

No Paraná

No estado do Paraná, o peso da União Progressista é inegável e terá reflexos direitos no pleito de 2026. A nova bancada contará com nomes influentes de ambos os partidos. A composição da nova bancada do Paraná na Câmara Federal ficará com os seguintes deputados: Dilceu Sperafico, Ricardo Barros, Pedro lupion, Tião Medeiros, Toninho Wandscheer e Vermelho. Pelo União Brasil – Delegado Matheus Laiola, Felipe Francischini, Geraldo Mendes e Padovani. No Senado, o nome que carrega a federação no Paraná é Sergio Moro.

Já a bancada na Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) terá a seguinte composição: E os 14 estaduais são: pelo PP – Maria Victoria, Cristina Silvestri, Marcio Pacheco, Matheus Vermelho, Paulo Gomes, Soldado Adriano José e Mabel Canto; pelo União Brasil – Flávia Francischini, Luiz Fernando Guerra, Mauro Moraes, Nelson Justus, Ney Leprevost, Thiago Bührer e Delegado Tito Barichello.

Caminho até 2026

No cenário nacional, a União Progressista ainda não bateu o martelo sobre quem será seu candidato à Presidência. Ronaldo Caiado, governador de Goiás (União), e Tereza Cristina, senadora do Mato Grosso do Sul, são os nomes em evidência. Ambos têm aval para tocar pré-campanhas, mas sem imposição de apoio por parte da federação neste momento.

Enquanto isso, Sergio Moro — apesar de afirmar que seguirá no Senado — aparece cada vez mais como um trunfo para o Paraná. Sua base eleitoral é robusta, e seu nome tem peso nacional. Um eventual apoio da União Progressista poderia alçá-lo a voos mais altos, seja como candidato ao governo estadual ou mesmo como peça-chave em uma chapa presidencial.