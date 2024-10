Fão do Bolsonaro: “Eu já fui assessor e foi a incompetência dessas pessoas que me fez chegar até aqui”

Cascavel – Na sequência da série de entrevistas exclusivas do jornal O Paraná com os vereadores eleitos pela primeira vez para o exercício do mandato em Cascavel, nesta edição a conversa é com o empresário Fão do Bolsonaro (PL). O objetivo da série é aproximar os eleitores das propostas e trajetórias dos novos representantes. Fão conquistou 2.287 votos nas urnas no dia 6 de outubro. Esta foi a segunda vez que disputou um cargo à Câmara de Cascavel. Com uma comunicação bem característica, Fão do Bolsonaro fala sobre os planos para seu primeiro mandato na Câmara de Cascavel. Confira entrevista na íntegra no final da matéria.

O Paraná – Você fez 2.287 votos nas eleições de 2024, um número bastante alto para um candidato que não possuía mandato. No entanto, você já disputou outras eleições. Qual o panorama que você faz dessa eleição de 2024?

Fão do Bolsonaro – A gente vê nessas eleições que o eleitor em si ele quer renovação, mas não é só renovar por trocar. Eu vejo que eles estão procurando renovação com competência. Eu acredito que deva ser uma das melhores legislaturas dos últimos anos. A gente vê gente nova com sangue no olho aí; que quer fazer a diferença, que quer trabalhar, que quer mostrar que dá para fazer. Pelas conversas que eu tô tendo nesse primeiro momento, espero que essas pessoas que falaram consigam cumprir isso e honrar os seus eleitores, que também votaram neles esperando isso aí. Então eu acredito que vão ser quatro anos e a gente tá, como diz outro, ‘se babando de vontade’ pra mostrar que dá pra fazer.

O Paraná – O que a gente pode esperar do Fão da Câmara de Vereadores a partir de 2025?

Fão do Bolsonaro – Eu acredito que a sociedade tá cansada do que vem acontecendo. Muita reclamação, vereador isentão, vereador que não se posiciona, vereador que não tem lado e a gente vê que no Brasil a população nacional se posicionou. E é isso que eles esperam dos seus representantes eleitos agora. Então, eu acredito que eu sou um cara que eu vou fiscalizar, isso eu não tenho dúvida. Eu já fui assessor e foi a incompetência dessas pessoas, a frustração que eu tive, que me fez chegar até aqui. […] Então a população de Cascavel pode esperar que eu não tenho o rabo preso com ninguém. Eu vou fazer o que tem que ser feito. E graças às pessoas que me decepcionaram e que trabalharam contra, hoje eu sou vereador de Cascavel com 2.287 votos. […] Então, agora, a população pode deixar comigo que eu vou fazer o que tem que ser feito.

O Paraná – Fão, você pretende fiscalizar além do Poder Executivo, a própria Câmara, os próprios colegas?

Fão do Bolsonaro – Tudo. Porque assim – eu faço campanha em cima de uma pauta. Eu me elejo em cima de uma coisa. Aí o eleitor vai lá e vota pensando que está votando em uma pessoa que vai defender a saúde, o esporte. Chega lá, quatro anos, tem um projeto pra votar lá pra melhorar o esporte, e esse o cara vota contrário. Então é isso, é esse tipo de fiscalização que a gente vai estar [fazendo]. Espero não precisar fazer isso aí e peço que Deus dê sabedoria não só pra mim, mas também pros 20 colegas que vão estar representando mais de 300 mil habitantes nessa cidade aqui. Então eu espero que não roam a corda.

O Paraná – A gente sabe que as pessoas que são mais antissistema ou tem essa vontade de investigar o sistema, fiscalizar, muitas vezes não tem vida fácil. Você acredita que você terá vida fácil na Câmara de Cascavel?

Fão do Bolsonaro – Eu não dependo de política para sobreviver, então, probabilidade de eu fazer conchavo para ficar no poder é zero. Eu vou fazer o que tem que ser feito, o que as pessoas que eu já confiei não tiveram coragem de fazer. Mas eu vou fazer o que é certo. Para mim o que é certo é certo, não tem meio certo e meio errado. Não sou o pai da razão, não sou o ‘deus da verdade’, só quero fazer o que é certo. Se todo mundo tiver de comum acordo de fazer o que é certo, não vou ter problema com lado x, y ou z.

O Paraná – Além das pautas fiscalizatórias do Poder Executivo e Legislativo, quais são suas outras pautas para a população de Cascavel?