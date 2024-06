Executiva estadual do Podemos libera candidatos do partido para apoiarem Renato Silva

Em ofício expedido pela executiva estadual do Podemos na última segunda-feira (10) e divulgado nesta quarta-feira (12), o presidente da sigla no Paraná, Gustavo Silva Castro, informa que “filiados e pré-candidatos estarão liberados para apoiar qualquer candidato ao pleito majoritário da cidade, independentemente da Coligação que o Partido Podemos esteja registrado no pleito de 2024”.

Com a autonomia dada aos filiados de Cascavel, grande parte dos pré-candidatos a vereador, que desde o início estão dispostos a apoiar a futura candidatura a prefeito de Renato Silva, estarão confortáveis para seguir seus trabalhos de pré-campanha ao lado do atual vice-prefeito.

Esses filiados, detentores de capital político expressivo, pertencem ao grupo político de Renato e Paranhos.