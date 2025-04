Ex-presidente da República é preso

Brasil - A Polícia Federal prendeu na madrugada desta sexta-feira (25), em Maceió, o ex-presidente da República Fernando Collor de Mello, de 75 anos. A ordem de prisão foi expedida pelo ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal, na quinta-feira (24), após a condenação definitiva do ex-mandatário a 8 anos e 10 meses de reclusão pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Trajetória marcada por escândalos



Fernando Collor foi o primeiro presidente eleito por voto direto após a redemocratização do Brasil, em 1989. Seu governo, porém, ficou marcado por medidas econômicas impopulares e por denúncias de corrupção que culminaram em um processo de impeachment em 1992 — o primeiro da história do país.



Uma das ações mais controversas de sua gestão ocorreu logo no início do mandato. Em 16 de março de 1990, um dia após tomar posse, Collor fez um pronunciamento em cadeia nacional dizendo: “Não temos alternativas. O Brasil não aceita mais derrotas. Agora é vencer ou vencer”. Horas depois, sua equipe econômica anunciou o confisco de todas as aplicações financeiras acima de 50 mil cruzados novos — valor equivalente, à época, a cerca de US$ 1.300 pela cotação oficial ou US$ 700 no câmbio paralelo. A medida afetou milhões de brasileiros e gerou forte instabilidade política e social.



Agora, mais de três décadas depois, Collor volta ao centro das atenções — desta vez, como o terceiro ex-presidente da República a ser preso por crimes relacionados à corrupção.