Evandro Roman reforça denúncias e lança portal com documentos

Evandro Roman utiliza a Construtora Vipar para lançar mais suspeitas e questionamentos sobre Paranhos. “Nesta empresa (a Vipar) ele entra com R$ 2 milhões. Então, como que pode alguém que ganhou R$ 1.736.949,00? Isso ele ganhou, foi o líquido (salário)”, observa Roman, citando o salário recebido pelo prefeito durante este período, lembrando que como todo cidadão há contas de condomínio, água, luz, IPTU, boletos e etc. “Então, qual é a fórmula prefeito Paranhos que você consegue dar R$ 2 milhões nesta empresa Vipar?”, questiona, afirmando que o crescimento da empresa teve um crescimento e saiu de um capital social de R$ 20 mil para R$ 4,4 milhões em apenas 20 meses.

Em determinado trecho do vídeo, Evandro Roman faz a leitura de diversas matrículas de imóveis que afirma ser da construtora de propriedade da família de Paranhos e desafia: “Eu quero ser contestado por isso”. Também questiona: “De onde veio o dinheiro para tantas aquisições em um período de tempo tão curto? De um lado temos uma família que declarou (em 2016) R$ 856 mil; do outro, milhões de reais sendo na aquisição de lote e na construção de imóveis”.

Em 2022, segue o vídeo de Roman, uma nova construtora foi fundada, a Vipar, com os mesmos proprietários (Vivian e Paranhos), no mesmo endereço da Meu Viver “que adquiriu e vendeu todos aqueles (128) imóveis, indicando que ambas atuam de forma unificada e que o prefeito sempre foi uma peça fundamental da operação criminosa (sic)”.

O ex-deputado cita valores que, segundo ele, são incompatíveis com a declaração de renda do prefeito. No vídeo, ancorado em documentos publicados no portal “paranhosleaks.com”, Roman apresenta documentos que classificou como “organograma do crime”, sugerindo que as operações da construtora estão intimamente ligadas ao poder político de Paranhos.

O ex-deputado destaca que até 2017, Vivian não possuía patrimônio, mas que em menos de dois anos depois acumulava 128 imóveis. “Como pode uma pessoa, em um espaço tão curto de tempo, acumular tanto patrimônio?”, questiona Roman, traçando um paralelo entre o crescimento do patrimônio da família e a expansão territorial de Cascavel sob a gestão de Paranhos. Ele argumenta que a cidade, que mais que duplicou seu perímetro urbano, viu a construtora da família do prefeito cresceu de maneira explosiva.

No vídeo, Roman chama Paranhos de “o prefeito mais corrupto da história de Cascavel”. As suas alegações se concentram na evolução patrimonial da família, especialmente da filha de Paranhos, Vivian, que, segundo Roman, passou de uma simples cabeleireira a uma empresária de sucesso com a construtora “Meu Viver”.

O vídeo do ex-deputado federal Evandro Roman que era prometido desde o início da semana, caiu como uma bomba no cenário político de Cascavel na noite de quarta-feira (25). Roman também lançou o site www.paranhosleaks.com destinado a expor supostas irregularidades do prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos . A plataforma foi acompanhada pelo lançamento de um vídeo de mais de 8 minutos, onde Roman faz acusações contundentes com um dossiê que, segundo ele, revela um esquema de enriquecimento ilícito envolvendo a família do prefeito.

O TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná) julgou parcialmente procedentes cinco Representações da Lei de Licitações, que apontaram supostas irregularidades na licitação do novo contrato de prestação de serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos (contrato do lixo) de Cascavel. O processo estava sendo analisado pelo TCE-PR desde fevereiro de 2023, […]

“Paranhos Leaks”

Após fazer todas as suas denúncias e considerações sobre a evolução das empresas de Paranhos, Evandro Roman divulgou o endereço do portal “Paranhos Leaks – www.paranhosleaks.com” onde, segundo ele, estão disponíveis todos os documentos citados por ele, “para Justiça, para jornalistas e para o cidadão que quiser buscar toda a documentação”.

Roman disse ainda que todo este material “é de apenas um segmento, que é o da construção civil e do mercado imobiliário, acoplado a expansão urbana do município que foi, gradativamente, pelo prefeito”. E completou: “Todos estes documentos estão registrados, são de loteamentos novos, de terrenos e construções novas. É isso que eu quero que a população de Cascavel tire as suas conclusões e analise”.

Próximos passos

Na conclusão do vídeo, Roman assegura que vai “tomar todas as medidas cabíveis” e que vai procurar “todos os órgãos competentes” e também a sociedade civil. Além disso, o ex-deputado federal afirmou também vai buscar a Câmara de Vereadores para abertura de uma CPI.

Paranhos registra queixa-crime contra Roman

E na manhã (26) seguinte da divulgação do “Paranhos Leaks”, o prefeito Leonaldo Paranhos formalizou uma queixa-crime contra o ex-deputado federal Evandro Roman na Polícia Federal. A ação judicial, segundo Paranhos, visa à quebra de sigilo bancário de Roman, após a divulgação de um vídeo considerado calunioso pelo prefeito. Segundo Paranhos, o vídeo têm “motivações eleitorais” e quer desestabilizar a candidatura apoiada ele.

Quando chegou à Polícia Federal, Paranhos conversou com a imprensa e classificou as ações de Roman como parte de um grupo “orquestrado” que tenta, a qualquer custo, desestabilizar o cenário político em Cascavel. O prefeito ainda disse que as denúncias formuladas pelo ex-parlamentar são “vazias”.

“A motivação é eleitoral. Ele não tomou as providências ainda de procurar a polícia, procurar o Ministério Público e entregar as provas que tem contra mim. Ele faz ato de irresponsabilidade quando ele busca os canais, as redes para fazer isso. Então, eu estou pedindo à Polícia Federal, eu confio na Polícia Federal, não vou deixar manchar a minha história na cidade por um grupo de pessoas que ele representa”, declarou. Paranhos disse ter suas suspeitas, mas quer que a PF investigue e descubra “de quem que ele está recebendo para fazer esse trabalho de garganta de aluguel”.

O prefeito também refutou as acusações veiculadas no vídeo e no site produzido por Roman e afirmou que todas as informações sobre seu patrimônio estão devidamente declaradas no imposto de renda e que não há nenhuma ilegalidade. “Ela não tem cargo público, sempre trabalhou e as acusações que envolvem o nome dela são totalmente falsas”, completou.

Paranhos também afirmou que outras pessoas que realizarem acusações contra ele e a família, serão interpeladas judicialmente.