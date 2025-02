EPR dá início as obras nas praças para retomada do pedágio na Região Oeste

Cascavel - A concessionária EPR iniciou as obras de adequação nas praças de pedágio do Oeste do Paraná, dando um novo passo para a retomada das cobranças na região. As intervenções que já iniciaram nas praças de São Miguel do Iguaçu, Céu Azul e Cascavel, preparam a infraestrutura para a reativação dos pedágios, garantindo a segurança viária e melhorias nos serviços oferecidos aos motoristas, enquanto a concessionária segue na expectativa da assinatura do contrato.

As obras de adequação incluem a modernização das praças já existentes, instalação de equipamentos, sinalização aprimorada, iluminação e melhorias estruturais nas rodovias e construção de cabines visando garantir a segurança dos usuários. Em conversa com a reportagem do O Paraná, o diretor-executivo do grupo EPR, Silvio Caldas, destacou que os trabalhos iniciais são necessários para adequar as praças aos padrões exigidos no contrato de concessão.

O Lote 6, que compreende 662,1 km de rodovias no Oeste e Sudoeste do Paraná, inclui trechos estratégicos como a BR-163 e a BR-277, foi concedido à EPR após leilão na Bolsa de Valores de São Paulo, com um deságio de 0,08%.

Contrato e cobrança

A previsão é que o contrato seja assinado até abril de 2025, conforme cronograma da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres). A partir da assinatura, a concessionária deve cumprir ainda algumas etapas regulamentares antes de iniciar a cobrança, incluindo fiscalizações e vistorias técnicas. Com isso, a retomada das cobranças dependerá da finalização dos trâmites legais e da conclusão das adequações iniciais das rodovias concedidas.

Caldas explicou também que ainda não há um cronograma definido para a construção das novas praças de pedágio previstas no contrato, como as que serão instaladas na BR-163, em Lindoeste, e na PR-182, em Ampére, no Sudoeste do Estado. A instalação dessas praças ocorrerá em fases futuras da concessão.

Investimentos

O contrato do Lote 6 prevê um investimento total de R$ 12,67 bilhões em obras estruturantes e R$ 7,44 bilhões em manutenção ao longo dos 30 anos de concessão. Entre as melhorias estão a duplicação de 462,5 km de rodovias, construção de contornos urbanos, passarelas e pontos de parada para caminhoneiros.

O governo do Paraná ressaltou que a concessão garantirá tarifas inferiores àquelas que estavam vigentes antes do encerramento dos antigos contratos. Segundo a administração estadual, os descontos chegam a 30% em relação às tarifas ajustadas aos valores atuais.

Apesar dos investimentos, a concessão gerou preocupação entre setores produtivos e a população, devido às tarifas de pedágio. O deságio de apenas 0,08% no leilão do Lote 6 foi visto como um fator que manterá os preços elevados.

Durante o Show Rural Coopavel, em Cascavel, o governador Ratinho Junior destacou a importância da concessão para a infraestrutura rodoviária do estado. “O Lote 6 representa o maior volume de obras da nova concessão. Serão quase R$ 8 bilhões investidos no Oeste e Sudoeste do Paraná, garantindo segurança e modernização para as nossas rodovias”, afirmou.

Ratinho Junior também defendeu o modelo adotado pelo estado para as concessões. “As tarifas serão mais justas do que no antigo modelo, e teremos investimentos garantidos. Essa concessão é um ganho para a sociedade, pois assegura um dos maiores pacotes de infraestrutura rodoviária da América Latina”, completou o governador.

Fiscalização

A fiscalização da concessão será responsabilidade da ANTT, mas o DER (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) poderá auxiliar nesse monitoramento. “A parceria entre ANTT e DER/PR permitirá um acompanhamento mais próximo das execuções contratuais, garantindo que as melhorias sejam entregues conforme previsto”, informou o DER.

Tarifa irá variar de R$ 9,94 a R$ 17,09

O preço da tarifa de pedágio do lote 6 das rodovias do Paraná devem variar entre R$ 9,94 e R$ 17,09 para automóveis, acrescidos da inflação do período entre o edital de concessão à iniciativa privada e o início da cobrança. De nove praças, seis estão na BR-277, rodovia considerada o principal corredor logístico do Paraná para escoamento da produção industrial e agrícola do estado, ligando o oeste paranaense ao Porto de Paranaguá.

Quadro

TARIFAS ESTIMADAS

Carros

BR-277 (Prudentópolis): R$ 15,08

BR-277 (Candói): R$ 14,52

BR-277 (Laranjeiras do Sul): R$ 13,74