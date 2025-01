Em posse sem surpresas, Tiago Almeida é conduzido à presidência da Câmara

O novo prefeito ainda completou: “ O sonho de poder servir e me dedicar à população se concretiza. Não sou, nem nunca serei um governante isolado. Acredito que a verdadeira força de um líder está em sua capacidade de ouvir, entender e agir em acordo com as demandas do povo. Hoje, ao tomar posse, reafirmo que a cidade que sonhamos só será possível se estivermos todos juntos trabalhando como uma verdadeira equipe, com um único objetivo: o bem-estar de nossa gente. O futuro da cidade será construído com a participação de todos e a colaboração de cada um de vocês. Agradeço a confiança e apoio de todos. Minha missão é servir com respeito, dedicação e muito trabalho”.

Em discurso curto e bastante emocionado, Renato Silva garantiu que vai trabalhar para melhorar a qualidade de vida dos mais de 360 mil habitantes , com dignidade e acesso aos serviços públicos, seguindo com o desenvolvimento da potência econômica desta cidade que tem uma vocação empreendedora. “É gratificante. Minha gratidão a Deus e a toda essa cidade que – a grande maioria – confiou em nós para cuidar. Ser prefeito não é só gerir ruas, prédios e orçamentos, mas cuidar das pessoas e realizar sonhos”, disse.

Renato Silva foi eleito com 95.168 votos (56,41% dos votos válidos) e entra para história de Cascavel como o primeiro vice-prefeito a ser eleito prefeito da cidade na sequência do mandato. Leonaldo Paranhos , que foi vice-prefeito na gestão de Edgar Bueno (2001/2004), chegou a disputar a eleição em 2004, porém, conquistou pouco mais de 6 mil votos, chegando ao Executivo Municipal 12 anos depois, quando foi eleito pela primeira vez no pleito de 2016.

Almeida foi eleito presidente por unanimidade na mesa que ainda terá Serginho Ribeiro (PSD), na 1ª vice-presidência; Cidão da Telepar (podemos), 2ª vice; Edson Souza (MDB), 1º secretário; e Fão do Bolsonaro (PL), 2º secretário . Com a eleição realizada e a mesa oficialmente constituída, o presidente Tiago Almeida procedeu a posso do prefeito Renato Silva (PL) e do vice Henrique Mecabô (Podemos).

Cascavel - A posse dos vereadores, prefeito e vice de Cascavel , ontem (1º) na Câmara Municipal aconteceu dentro do protocolo esperado e sem nenhuma surpresa. Inicialmente a sessão foi conduzida pelo vereador mais votado em 6 de outubro, Tiago Almeida (Republicanos), eleito com 4.243 votos . Após a posse oficial dos 21 vereadores, aconteceu a eleição da Mesa Diretora da Casa para o biênio 2025/26, com apenas uma chapa concorrendo, encabeçada pelo próprio Tiago, já que Alécio Espínola não concorreu a “reeleição” (confira matéria abaixo).

Alécio Espínola afirma que não entrou na disputa da Mesa porque foi “traído”

Confirmada a eleição da Mesa Diretora da Câmara de Cascavel, com o voto dos 21 vereadores, a surpresa ficou por conta das declarações contundentes do vereador reeleito e ex-presidente da Casa, Alécio Espínola, que é do mesmo partido do prefeito Renato Silva. Em uma pequena coletiva de imprensa, Espínola disse não ter disputado a presidência pela terceira vez por ter sido traído por Renato Silva.

Ele relatou que havia um compromisso com o prefeito Renato Silva três dias antes do registro das candidaturas para o pleito de 2024. “Em maio eu abri mão para ele; eu estava dois pontos (nas pesquisas) atrás do Renato Silva. O prefeito Paranhos me chamou, tivemos um diálogo para que eu pudesse abrir mão da disputa da Prefeitura para o Renato Silva e me garantiram a presidência, isso em maio”, disse, reforçando que “três dias antes do registro das candidaturas o Paranhos e o Renato me chamaram no gabinete e reafirmaram o compromisso que eu seria o presidente da Casa”.

O vereador disse ainda que seguirá “debatendo os problemas de Cascavel; os problemas pessoais não podem parar a cidade de Cascavel. Eu fui traído pelo prefeito Renato Silva. Eu disse a ele, na ocasião em que nós estávamos de mãos dadas fazendo o compromisso eu fui muito claro com ele: […] no dia 6 de outubro nós vamos ganhar a eleição, dia 7 o senhor tem que se posicionar; não pode vir com o discurso que eles se organizaram e eu não pude fazer nada. Eu disse isso a ele na presença do prefeito Paranhos”.

Alécio ainda reclamou que “durante todo esse período em nenhum momento o Renato nunca me chamou”. O vereador concluiu dizendo que “não pediram o meu voto hoje, mas eu entendo que governar esse parlamento não é fácil e eu desejo ao jovem Tiago muito sucesso”.