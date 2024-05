Em Cascavel, Unioeste sedia Fórum de Planejamento e Desenvolvimento Territorial

Cascavel – A Unioeste, sediou ontem (23), o 1º Fórum de Planejamento e Desenvolvimento Territorial – Desenvolvendo o Estado do Futuro. Realizado pela Seti (Secretaria Estadual do Planejamento, Secretaria de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior), Paraná Projetos, Paraná Produtivo, Ageuni (Agência de Desenvolvimento Regional Sustentável e de Inovação) e Sebrase (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), o fórum tem como objetivo promover os instrumentos de desenvolvimento, planejamento e monitoramento de políticas públicas para a sociedade civil, lideranças, empresários locais e academia, visando a qualidade de vida e o avanço das regiões. Este é o primeiro dos cinco fóruns que serão realizados em outras regiões do Paraná.

O evento reuniu lideranças regionais, prefeitos, secretários, vereadores, técnicos municipais, cidadãos e setores acadêmico e empresarial. Segundo o secretário de Estado do Planejamento, Guto Silva (foto), o Fórum é um pedido do governador para poder instrumentalizar, deixar um legado e um olhar do Paraná para o futuro, e nada mais justo do que pensar nesse Paraná do futuro ouvindo as entidades, o mundo político, o setor empresarial e sobretudo a Universidade.

“É a ciência, é o conhecimento que vão nos dar condições de criar essa sinergia para que a gente consiga transformar toda essa metodologia, todas essas ações no orçamento, em ações que vão beneficiar a população. É simbólico, mas extremamente importante ter a universidade ao lado nesse processo, para que a gente possa com ciência, com técnica, construir um orçamento onde todos os sonhos, os sentimentos das mais diferentes regiões do Paraná, possam estar representados no orçamento dos paranaenses para a gente poder transformar em ações e obras que vão ter impacto no dia a dia da população”, ressalta Guto.

Destacando a contribuição das universidades para o desenvolvimento do Estado, o diretor geral da Seti, Jamil Abdanur Júnior, ressaltou importância da relação entre as secretarias e universidades com a população. “Em relação a SETI, nós teremos a oportunidade de demonstrar e evidenciar aos municípios e regiões, as possibilidades que nós do segmento universitário temos em apoiar projetos e políticas de desenvolvimento das cidades. Teremos a chance de demonstrar nesse evento, uma gama de projetos e programas que estão à disposição desses municípios para a discussão de planejamento e desenvolvimento desses territórios. Além disso, a aproximação da Universidade e da sociedade é fundamental para o progresso. A academia busca através de políticas extensionistas essa proximidade, e os municípios podem ver nas instituições possibilidades e parcerias que podem ser realizadas em conjunto e atender as demandas”.

Oeste e Sudoeste

Com Cascavel sendo o município que recebeu o primeiro dos cinco Fóruns, o vice-reitor da Unioeste, Gilmar Ribeiro de Mello, ressalta a relevância desses eventos serem realizados nas Universidades. “A discussão é sobre o desenvolvimento regional em um estado como um todo, então é muito importante estar sediado em uma Universidade, pois são Instituições que trabalham fortemente com isso. A Unioeste marca o território do Oeste e Sudoeste do Paraná, então é um lugar apropriado para desenvolver essas discussões que naturalmente trabalham pelo desenvolvimento regional”.

Representando o Município de Cascavel, o vice-prefeito cidade, Renato Silva, afirmou que “temos uma região muito forte e muito rica, mas tem gente ainda com muita necessidade e cabe a nós facilitarmos a vida do próximo. Nós temos as melhores pessoas que vão nos ajudar a pensar em como crescer e diminuir o desequilíbrio social”.

Modelo de Medellín

O Fórum também contou com a palestra do Consultor Internacional, Jean Tromme, com o tema “Medellín: um modelo de transformação territorial”, que trouxe para o evento o seu projeto realizado de desenvolvimento na cidade de Medelin (Colômbia). O consultor objetiva que a sua palestra sirva de inspiração para as futuras possibilidades de desenvolvimento no Paraná. “A minha palestra fala sobre a transformação que realizei em Medelin, hoje estou aqui explicando o processo para os presentes de uma forma que sirva para inspirar as futuras mudanças, que possam estudar o que fazemos desde 1990 e usar como referência”. O próximo fórum será em Curitiba, no dia 24, na UFPR.

Foto: Unioeste