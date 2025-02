Eleições 2026: Moro sai na frente na corrida ao Iguaçu Ratinho lidera para Senado

Paraná - A corrida eleitoral de 2026 já começou a ganhar forma. O Instituto Paraná Pesquisas divulgou uma pesquisa sobre o cenário eleitoral com as preferências dos eleitores para o cargo de governador e para as duas cadeiras do Senado que estarão em disputa no próximo ano.

Com o reeleito governador Ratinho Junior fora do quadro ao Governo do Estado, o levantamento indica um cenário competitivo, com o ex-juiz e senador Sergio Moro (União Brasil) despontando como favorito na disputa pela principal cadeira do Palácio Iguaçu. Já no Senado, Ratinho Junior (PSD) e Roberto Requião (sem partido) aparecem como os principais nomes para as duas vagas em jogo. O levantamento ainda mostrou a alta aprovação da gestão de Ratinho, fator que pode influenciar diretamente a sucessão no estado.

Governo do Estado

Na corrida pelo Governo do Paraná, no levantamento espontâneo, quando os entrevistados citam um nome sem opções predefinidas, Ratinho Junior aparece com 17,2% das menções, mesmo sem possibilidade de concorrer. Atrás dele aparece o atual presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi (1,6%), o senador Sergio Moro (1,5%), o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca (1%), o ex-governador e ex-senador, Roberto Requião (0,8%), o secretário de Planejamento do Paraná, Guto Silva (0,4%), o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri (0,1%) e o vice-governador Darci Piana (0,1%). Outros nomes somam 1,1%, enquanto 72% não souberam ou não quiseram opinar, e 4,2% disseram que votariam em branco ou nulo.

Cenários

Nos cenários estimulados, quando os nomes são apresentados aos eleitores, Sergio Moro se destaca como favorito. Confira os cenários. O melhor desempenho de Moro ocorre no cenário VI, onde alcança 55,8% das intenções de voto. Rafael Greca mantém a segunda posição nas simulações que aparece, e a ex-governadora Cida Borghetti também aparece competitiva nas simulações. Confira o quadro.

Cenários estimados para governador

Cenário I

Moro 49%, Greca 26%, Guto Silva 6,1%, Enio Verri 5,2%, NS/NR 4,3%, Nenhum/Branco/Nulo 9,4%.