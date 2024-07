Eleições 2024: Pacheco e Renato prontos para a disputa

A noite de ontem (30) foi digna de rememorar o antigo clássico do futebol amador de Cascavel o “Tuicial”. Dessa vez, os clubes Tuiuti e Comercial não eram adversários nos campos, mas foram palco de importante “episódio” da batalha eleitoral que está sendo travada desde o ano passado entre os pré-candidatos a prefeito de Cascavel: Marcio Pacheco (PP) e Renato Silva (PL). Enquanto Pacheco reuniu nomes como do senador Sergio Moro (União Brasil) e do secretário de Indústria e Comércio do Paraná, Ricardo Barros (PP), em defesa de sua pré-candidatura, Renato Silva trouxe apoio do governador Ratinho Junior para fortalecer o seu nome na disputa pela Prefeitura de Cascavel.

Os ex-aliados também se “atracam” para saber quem é o “verdadeiro” representante da direita. Pacheco recebeu apoio pesado da ala bolsonarista local, inclusive, trouxe para o seu time como pré-candidato a vereador, Léo Índio, primo dos filhos de Jair Bolsonaro. Já Renato Silva, conseguiu, por meio de uma articulação do prefeito Leonaldo Paranhos, o apoio do próprio Jair Bolsonaro.

A briga entre os dois iniciou em outubro do ano passado, quando Renato e Pacheco ainda eram filiados ao Republicanos. Naquela oportunidade, o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, gravou um vídeo de apoio e defesa da candidatura de Renato Silva à Prefeitura de Cascavel. Pacheco que também almejava a disputa se viu “alvejado por fogo amigo” e precisou refazer sua rota e buscar outra sigla para efetivar sua pré-candidatura. Ele encontrou guarida no PP de Ricardo Barros. Depois, Renato também acabou deixando o Republicanos, migrando para o PL.

“Agora começa um novo desafio”, diz Marcio Pacheco

“A primeira expectativa já está realizada, que era de termos casa cheia nessa noite aqui no Tuiuti, uma das maiores convenções da história de Cascavel. Convenção que oficializa a nossa candidatura à Prefeitura de Cascavel. Foi um grande desafio até aqui, agora vem um novo desafio, que é mostrarmos as nossas propostas, mostrarmos de fato que nós estamos no momento para assumir, com a graça de Deus, sendo da vontade dele, o comando do município de Cascavel”, resumiu o agora candidato oficial do PP na corrida pelo comando do Município, Marcio Pacheco, sobre a convenção do PP na noite de ontem (30).

Sobre a escolha do nome como candidato a vice-prefeito em sua chapa, Pacheco disse que “a política sempre traz novidades de última hora” e que ainda terá alguns dias para dialogar. “Mudanças acontecem. Não partiu, não foi da nossa vontade essa mudança, nós honramos o compromisso até o último momento”, disse Pacheco sobre a volta de Romulo Quintino ao PL, afirmando que “nos próximos momentos teremos a definição; temos alguns nomes pensados, mas ainda há alguns passos para percorrermos, para anunciarmos, o mais breve possível, quem vai nos acompanhar nessa disputa para a Prefeitura de Cascavel como vice-prefeito”.

Opções

O presidente do PP, Valdinei Silva, reforçou as palavras de Pacheco quanto ao candidato a vice-prefeito. “Estamos verificando qual é a melhor opção para o partido, para o grupo e, principalmente, para a nossa cidade e levar as propostas que acreditamos que é o bem de Cascavel”, disse, completando que “sem dúvida, agora é um momento de construção, um momento de abertura. Como dizia um grande amigo meu, o [Eduardo] Sciarra, que fala assim; Política se faz com amor, então a gente está trabalhando nessa linha”.

Sem Ratinho, PL confirma Renato Silva com Mecabô na vice

Cascavel – Foi dada a largada para a sucessão eleitoral em Cascavel. Com o salão social da Associação Atlética Comercial tomado por simpatizantes da coligação encabeçada pelo PL, foi homolada oficialmente a candidatura de Renato Silva (prefeito) e Henrique Mecabô (vice), sob as bênçãos do prefeito Leonaldo Paranhos.

Ao fazer o uso da palavra, o candidato e atual vice-prefeito por Cascavel, Renato Silva, pregou a continuação da gestão Paranhos que está encerrando seu segundo mandato consecutivo. “Tenho fé em Deus que eu e o Henrique vamos dar continuidade a esse governo sensível do prefeito Paranhos que fez e faz toda a diferença na vida das pessoas”. Conforme Renato Silva, a intenção é a de colocar Cascavel em um patamar ainda melhor. “Com o Henrique Mecabô agora ao meu lado, não tenho dúvidas que vamos continuar cuidando dessa cidade”.

Para Leonaldo Paranhos o momento é especial pela união da experiência de Renato com a juventude de Mecabô. “Conseguimos unir o nosso candidato a prefeito, homem experiente, que está dentro da prefeitura e conhece as demandas e tudo que precisa dar continuidade e melhorar, ao lado de um jovem, um cientista político, com todo vigor, fazendo dessa dupla a melhor receita que temos a oferecer para a cidade de Cascavel”.

NOVO COORDENADOR

Henrique Mecabô abriu mão da candidatura a prefeito pelo Novo para encarar o desafio ao lado do grupo da situação. “O partido Novo e o PL têm jogado muito juntos em nível federal e o que pesou na decisão foi a abnegação presentes em ambos os partidos. Eles abriram mão de manter um grupo fechado e me convidaram com o intuito de me preparar como liderança e um dia estar de fato pronto para assumir os destinos dessa cidade”, disse Mecabô, em entrevista ao O Paraná, completando que “entramos em um processo de revisão final do plano de governo, comigo atuando como coordenador desse trabalho”.

Ao ser perguntado pela equipe de reportagem do Jornal O Paraná sobre qual seria a sua principal bandeira no grupo, Mecabô afirmou que é a de defender a renovação para dentro do time da prefeitura, com propostas inovadoras e garantir que o que já vem dando certo, continue de maneira aperfeiçoada, fomentando as melhores práticas que deram certo no Brasil e até de fora do exterior.

Segundo Henrique Mecabô, será divulgada para a imprensa uma carta de princípios e valores assinados junto ao PL para topar essa condução “Ela assinada hoje [ontem] em Curitiba com o governador e agora, vamos para campanha”.

O governador Ratinho Junior, que era aguardado em Cascavel, acabou tendo compromisso de última hora em Curitiba que impediu seu deslocamento a tempo de participar da convenção local do PL.

Solidariedade confirma apoio para Edgar e indica Adani na vice

O Partido Solidariedade de Cascavel também realizou sua convenção municipal na noite de ontem (30). Como o O Paraná já tinha adiantado, o partido confirmou apoio ao pré-candidato do PSDB, o ex-prefeito Edgar Bueno, além de chapa completa de vereadores com 22 nomes.

Além disso, o Solidariedade também homologou a indicação de Adani Triches como candidato a vice-prefeito de Bueno. “Homologamos o nome de Edgar Bueno como sendo nosso candidato a prefeito. O partido Solidariedade confirma 22 nomes como candidatos (a vereador) e o nome de Adani Triches como indicado a vice para compor a chapa majoritária do candidato Edgar”, ratificou o presidente municipal do Solidariedade, Adani Triches.