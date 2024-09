Eleições 2024: Menos de 30 dias para a maior disputa municipal dos últimos anos

Com a proximidade do 1º turno das Eleições Municipais de 2024, a Justiça Eleitoral trabalha para garantir que 6 de outubro fique marcado como uma dia de pleno exercício da cidadania. O objetivo é proporcionar uma votação tranquila, organizada, segura e confiável aos 155.912.680 eleitoras e eleitores, distribuídos em 5.569 cidades, aptos a votar para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador nas mais de 571 mil urnas eletrônicas preparadas para o pleito. Um eventual 2º turno nos municípios com mais de 200 mil eleitores está marcado para o dia 27 de outubro.

Esses dados revelam que, em relação a 2020, houve um aumento de 5% no número de votantes, tornando a eleição deste ano a maior eleição municipal de todos os tempos no país. As estatísticas mostram também que as mulheres constituem a maioria do eleitorado. Levando-se em conta a faixa etária, predominam as idades entre 25 e 44 anos. Entre os jovens de 16 a 24 anos, houve um aumento em relação a 2020.

Esse incremento também foi registrado na participação de eleitores com 70 anos ou mais, que cresceu 12%, e no eleitorado com nome social, que quadruplicou de 2020 para cá. O número de eleitores com deficiência também cresceu 25%.

Eleitorado

As mulheres representam a maioria do eleitorado, somando 81.806.914 eleitoras (52% do total). Os homens constituem 48%, com 74.076.997 pessoas, enquanto 28.769 (0,02%) não informaram o gênero. A faixa etária predominante entre os eleitores é a de 25 a 44 anos, com 62,7 milhões de votantes. A participação de jovens de 16 e 17 anos cresceu 78% em relação a 2020. O número de eleitores com 70 anos ou mais também aumentou, totalizando 15,2 milhões (12% de crescimento).

Segundo as estatísticas eleitorais, em 2024, o eleitorado está dividido da seguinte forma: 25 e 44 anos: 62,7 milhões, 16 e 24 anos: 20,1 milhões, 45 a 69 anos: 57,8 milhões, 70 a 100 anos: 15,2 milhões.

O maior colégio eleitoral é São Paulo, com 34,4 milhões de eleitores (22% do total). A região Sudeste concentra 43% do eleitorado nacional, seguida pelo Nordeste (27,7%), pelo Sul (14,7%), pelo Norte (8,3%) e pelo Centro-Oeste (6%).

Número de urnas

São 571.024 urnas eletrônicas preparadas para as Eleições 2024, sendo 219.998 novos equipamentos do modelo UE 2022.

São 26 unidades federativas do território nacional que participam das Eleições Municipais 2024. Estão fora dessa contabilidade o Distrito Federal e o arquipélago de Fernando de Noronha, porque não são considerados municípios e não elegem prefeitos, nem vereadores, e brasileiras e brasileiros que vivem em outro país, uma vez que a votação em trânsito só ocorre em eleições gerais.

Paraná e Cascavel

Quanto aos concorrentes, até o momento, há 15.465 candidatos ao cargo de prefeito, 15.682 ao de vice-prefeito e 429.865 ao de vereador, com 45.657 postulantes à reeleição. Foram contabilizados 461.012 pedidos de registro de candidatas e candidatos.

No Paraná, foram 33.929 pedidos de registro de candidaturas, 3.124 a menos que nas eleições de 2020, quando foram registradas 37.054 candidaturas. Foram 1.138 pedidos de candidaturas para prefeito no Paraná, 1.195 de postulantes à vice-prefeito e 31.596 postulantes ao cargo de vereador. São 2.977 candidaturas à reeleição.

No Paraná, os partidos com mais candidatos são: PSD (3.885), PP (3.237), PL (3.146), MDB (3.051), União Brasil (2.915), PT (2.088), Republicanos (2.069). Os demais partidos registraram menos de 2000 pedidos de registros de candidaturas.

Já, em Cascavel, no total foram contabilizados 373 pedidos de registro de candidaturas, sendo que 19 já foram julgadas e 354 ainda aguardam deferimento ou não. Dentre os pedidos de registro de candidatura, foram quatro para prefeito, quatro para vice-prefeito e 365 para vereador. Sendo 16 candidaturas à reeleição. Em 2020, haviam sido registradas 485 candidaturas.

Os partidos que mais solicitaram registros de candidaturas foram: União Brasil (23), MDB (23), PL (23), PP (23), Novo (23), PSD (22), Avante (22), PMB (22), Podemos (22), PDT (20), Republicanos (20), Solidariedade (20), PT (20), PSDB (18), PRD (16), PSB (14), Agir (11), Psol (10), PRTB (8), Rede (7), PCdoB (3) e Cidadania (3).