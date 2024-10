Edgar Bueno busca “administração derradeira” sem medo de desgastes

Na conclusão da sequência as sabatinas com os candidatos que concorrem à Prefeitura de Cascavel em 2024, o O Paraná apresenta hoje a entrevista com o candidato Edgar Bueno (PSDB). A ordem das entrevistas foi escolhida por meio de sorteio, que foi realizado no dia 10 de setembro, na redação do jornal O Paraná, com representantes das campanhas dos candidatos. Assista a sabatina em vídeo no final da matéria.

O Paraná- Dentre os postulantes que concorrem à Prefeitura de Cascavel, você é o que mais vezes disputou essa eleição. O que você vê de diferente nesta campanha em relação às outras?

Edgar Bueno- Essa é uma das melhores campanhas que eu estou vivendo. Eu nunca tive tanto carinho. Meu voto era mais disputado no passado; eu tinha que convencer mais, eu tinha uma luta para o convencimento, para ganhar a pessoa. Hoje não! Hoje eu estou sendo recebido de braços abertos. Quando eu estou na rua, as pessoas passam de carro, buzinam. As pessoas vão às janelas, outras chamam para eu ir às casas. Toda eleição é difícil, não estou dizendo que essa não é difícil, mas eu nunca tive tanto carinho, tanta compreensão e tanta receptividade igual eu estou tendo hoje. Não estou mentindo não, não estou querendo me gabar aqui. Isso é uma verdade, que até eu me pergunto assim: Mas será que isso é verdade? Se as pessoas não estão me mentindo, eu já ganhei eleição, mas logicamente a gente tem que ter cuidado com isso. Te digo: É a melhor campanha na minha vida!

O Paraná- Uma das principais promessas da sua campanha é a construção de um hospital na região norte de Cascavel. No seu mandato anterior você também já havia informado essa intenção de construir esse hospital. No entanto, além da construção física, o maior desafio hoje não é a gestão hospitalar? Quem vai fazer essa gestão?

Edgar Bueno- Olha, na verdade, a princípio, o município vai fazer. Mas nós vamos instalar os convênios. Daqui a pouco precisa pôr uma ONG para recepcionar o convênio, não posso dizer hoje que sim, mas se for possível o município vai fazer isso, para que a gente possa fazer com que o paciente da região seja bancado pela prefeitura de Corbélia, Céu Azul, Santa Tereza e Toledo, de onde for que vier. Pode vir, tem espaço, mas vai pagar. Ela pagando quer dizer que nós estamos sustentando a saúde de todo mundo. Estamos sustentando a saúde do nosso município e os outros que vierem, a responsabilidade é para o município. O Governo do Estado vai repassar um percentual que é até obrigado a repassar e o Governo Federal também vai pagar tudo aquilo que eles pagam para a iniciativa privada, SUS, taxas, cirurgia, tratamentos, tudo isso eles vão pagar para o nosso hospital. E nós vamos fazer uma economia de guerra para poder instalar esse hospital e fazer com que ele realmente funcione para o bem da população de Cascavel, que hoje está desassistida.

O Paraná- Em seu plano de governo você fala em construir a quarta UPA de Cascavel e um hospital pediátrico. A gestão será nos mesmos termos do hospital da região norte, realizada pelo município?

Edgar Bueno- Eu tô vendo que o município já não manda mais na UPA Tancredo. Toda terceirizada, 100% terceirizada. E vários setores da saúde de Cascavel estão terceirizados. E agora eu vi que o município quer fazer uma licitação onerosa, ou seja, a empresa que ganhar vai ganhar direto a grana do município, em torno de R$ 2,5 milhões por mês. A gestão nós vamos estudar na época que chegarmos lá, porque eu não vou fazer isso tudo no primeiro dia, no primeiro ano. Eu vou fazer durante os meus quatro anos e aí nós vamos buscar qual é a melhor gestão. Como é que nós podemos ter o melhor desempenho? Como que nós podemos sustentar uma saúde mais elevada, com mais atendimento? Eu preciso contratar 400 pessoas para saúde, entre médicos, enfermeira, técnica em enfermagem, atendente, segurança e merendeira. Eu preciso 400 pessoas.

O Paraná- Como você pretende aumentar a receita do município para colocar o seu plano de governo em prática, sem precisar aumentar o imposto do contribuinte?

Edgar Bueno- Hoje temos um orçamento superestimado, R$ 2 bilhões. E o município só vai arrecadar R$ 1,8 bilhão. Não vai arrecadar aquilo que estão falando lá. Não é assim. Vai chegar a R$ 1,8 bilhão. Mas o meu primeiro propósito, a minha primeira luta vai ser na economia. Por exemplo, tem um milhão de gastos por mês com cargos políticos. Isso aí eu já vou economizar. Tem de três a quatro secretarias que não valem nada, é apenas um cabide de emprego, não faz nada pela cidade. Mas estão ganhando, porque lá tem um secretário, tem um diretor, tem um gerente, daí tem a telefonista, tem tudo que traz tudo de fora. Isso, eu vou cortar. Se precisar diminuir meu salário, vou diminuir. Nós vamos agir com energia, com força, com determinação, sem nenhum medo de desgaste. Ah, vai ter muito desgaste. Não tenho medo de desgaste. Não, eu venho para uma administração derradeira. Essa administração está dentro de mim, essa vontade, esse desejo de ser melhor que o Edgar Bueno I, que o Edgar Bueno II, que o Edgar Bueno III. Eu quero ser melhor. Eu estou pronto para ser melhor. Eu desejo ser melhor. E a população vai sentir isso me colocando lá no dia 6, já no primeiro turno.

O Paraná- Quais são as suas propostas para a área de segurança pública, em especial para o combate da criminalidade nas ruas?