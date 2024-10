Documento que monitora execução do PPA é apresentando na Alep

O primeiro relatório de monitoramento do Plano Plurianual (PPA) 2024-2027 foi apresentado nesta segunda-feira (21) durante uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Paraná. O documento mostra resultados positivos no cumprimento das metas estabelecidas para o Estado no primeiro semestre deste ano.

O secretário de Estado de Planejamento, Guto Silva, destacou o avanço das ações e apresentou o relatório aos parlamentares, uma iniciativa inédita. Dos 1.326 objetivos previstos para o período de 2024 a 2027, 1.144 devem ser entregues em 2024. Desses, 813 (72%) já estão bem encaminhados, com 767 ações em andamento normal e 46 consideradas concluídas.

Publicação semestral do relatório

O relatório de monitoramento do PPA será divulgado semestralmente, trazendo um panorama do desempenho do governo nas metas estabelecidas. Segundo Guto Silva, os dados refletem o comprometimento dos órgãos estaduais com os objetivos do PPA. Além disso, ele também destacou que o monitoramento atende à Lei 21.861/2023, que exige a publicação periódica desses resultados. Os números apresentados se referem ao período de janeiro a junho deste ano. O presidente da Comissão de Orçamento, deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) propos a audiência.

Inovação e transparência na gestão pública

Para o deputado Romanelli, a apresentação do relatório é um avanço, fruto do diálogo com a sociedade. Ele ressaltou que o monitoramento do PPA foi uma demanda nas audiências públicas realizadas anteriormente. “Agora, o secretário de Planejamento vem à Assembleia prestar contas sobre a execução do plano, que define as principais políticas públicas do Estado”, afirmou Romanelli.

Portanto, os dados fornecem uma base para avaliar a eficácia das políticas implementadas. “Com indicadores claros, podemos identificar os pontos fortes e fracos, cobrando melhorias na execução e buscando maior eficiência na utilização dos recursos públicos”, destacou o deputado.

Compromisso com o futuro do Paraná

Para o secretário Guto Silva, o relatório é uma prova da transparência do governo, permitindo que a sociedade compreenda o andamento das obras e investimentos. “Este levantamento inicial mostra um cenário positivo, com 72% das ações em curso. Isso indica que estamos cumprindo as metas para este primeiro ano do PPA e temos confiança de que atingiremos todos os objetivos previstos”, enfatizou Silva.

O documento também revelou que, das ações já em andamento, 58 não tinham data prevista de conclusão, elevando o número de entregas categorizadas como “em andamento normal” para 825. “O PPA é um instrumento de planejamento de médio prazo, que nos dá uma visão clara para a aplicação dos recursos públicos e para onde o governo está direcionando seus esforços”, explicou Silva. Além disso, ele destacou ainda que o PPA é feito em conjunto com a sociedade, com visitas a diversas regiões do Paraná para coletar informações.