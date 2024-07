"Direita" inaugura Casa Verde e Amarela em Cascavel

PESQUISA

Sete em cada dez gaúchos "culpam" políticos por tragédia no RS

Uma pesquisa recente do Datafolha revelou que sete em cada dez moradores do Rio Grande do Sul acreditam que as devastadoras enchentes que ocorreram no estado nos últimos dois meses poderiam ter sido evitadas. O estudo, que entrevistou 567 gaúchos, indica uma percepção generalizada de que tanto os governos municipal, estadual e federal, quanto os […]