Começou, ‘oficialmente’, a disputa pelo comando da Prefeitura de Cascavel

Edgar Bueno e Suely Frare, Marcio Pacheco e Fernando Mantovani, Professora Liliam e Monica Silveira ou Renato Silva e Henrique Mecabô. Uma destas duplas ocupará o cargo de prefeito(a) e vice-prefeito (a) de Cascavel a partir de 1° de janeiro 2025. O período de pré-campanha iniciou há muitos meses, para alguns, até anos, no entanto, o período eleitoral oficial, de acordo com o calendário do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), inicia hoje, 16 de agosto. A partir de agora, os postulantes passam de pré-candidatos para candidatos e, além de já poder pedir votos, podem fazer campanha.

A partir de agora, eleitoras e eleitores poderão conhecer as propostas dos candidatos e candidatas que concorrerão às vagas para as prefeituras e câmaras municipais em 6 de outubro (1º turno) e 27/10 (em caso de 2º turno). No dia 3 de outubro (3 dias antes do 1° turno) será o último dia para a divulgação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão relativa ao primeiro turno, que terá início a partir do próximo dia 30.

Em Cascavel, o cenário pré-eleitoral iniciou com oito postulantes na disputa pela cadeira de prefeito, contudo, apenas quatro candidaturas foram registradas, sendo de Edgar Bueno (PSDB), Marcio Pacheco (PP), Professora Liliam (PT) e Renato Silva (PL). Outros que postulavam a cadeira “ficaram” pelo caminho, como foi o caso de Rafael Brugnerotto e Coronel Lee. Já as articulações levaram Fernando Mantovani e Henrique Mecabô para candidaturas a vice-prefeito.

No decorrer desse período muita coisa aconteceu ainda há muito para acontecer até 6 de outubro.

Edgar Suely

Buscando seu quarto mandato como prefeito de Cascavel, Edgar Bueno terá como candidata à vice-prefeita a empresária Suely Frare. A coligação de Edgar, “Minha Vida é Cascavel” é composta por sete partidos: federação PSDB Cidadania, PDT, PRTB, PSB, União Brasil e Solidariedade.

Pacheco e Mantovani

Concorrendo pela terceira à Prefeitura de Cascavel, o deputado estadual Marcio Pacheco terá como candidato a vice-prefeito o empresário Fernando Mantovani, que debuta na vida pública. A coligação “Renovar com Fé em Deus e a Força do Povo” é composta por cinco partidos, sendo PP, MDB, PMB, Podemos e Avante.

Liliam e Monica

Alçada como candidata à prefeita de Cascavel, a vereadora Professora Liliam terá como candidata à vice-prefeita a também professora Monica Silveira. A chapa formada apenas por mulheres é da coligação “Cascavel de Todas as Vozes” que é formada por cinco partidos, sendo a Federação Brasil da Esperança (PT, PC do B e PV) e a Federação Psol/Rede Sustentabilidade.

Renato Silva e Henrique Mecabô

O vice-prefeito de Cascavel Renato Silva agora almejando o posto de prefeito de Cascavel, terá como candidato á vice-prefeito o jovem Henrique Mecabô. Com a coligação Cascavel Unida e Pra Frente, seis partidos fazem a composição, sendo Novo, PL, Agir, PRD, Republicanos e PSD.

Fotos: Assessorias/Arquivo O Paraná

335 candidatos a vereadores

Além da escolha do próximo prefeito e vice-prefeito, as eleições de outubro irão servir para escolher os vereadores que irão representar o município na Câmara Municipal. Em Cascavel, serão 335 candidatos à vereadores que irão disputar 21 vagas na Câmara de Cascavel.

