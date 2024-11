Com votação histórica, Tiago Almeida anuncia intenção de liderar a Câmara de Cascavel

Tiago Almeida: A expectativa é continuar trabalhando no que está dando certo. O vereador não é só para fiscalizar e legislar. Eu tenho certeza de que eu fui, nesses últimos quatro anos, o vereador que mais trouxe recurso. Um exemplo é que conseguimos uma emenda de quatro milhões de reais para a estrada da Comunidade Gramadinho, serão seis quilômetros de asfalto, nós conseguimos via deputado federal, nós conseguimos mais dois milhões de reais em conjunto com a vereadora Beth Leal para o CETEA. Conseguimos recurso para quatro ou cinco colégios estaduais através da emenda parlamentar. Então assim, eu tenho falado que o vereador é todo esse contexto, fazer lei, fiscalizar, legislar e trazer recursos para a cidade. A troca é bem simples, o povo votou pra eu ser vereador, eu vou cumprir o meu mandato e vou mostrar o resultado.

Tiago Almeida: Eu e a minha equipe, o meu time, nós tínhamos uma expectativa de voto. Nós tínhamos uma expectativa que era de 3.100 a 3.300 votos. Então essa era a nossa expectativa. A primeira eleição eu fiz 762 votos, nós dobramos e fizemos 1.535 quatro anos depois. Então, qual que era a conta? 3.070 votos mais ou menos, essa era a nossa visão. Quando nós estávamos ali com 95% das urnas apuradas nós já estávamos em primeiro colocado com 2.900 votos e faltava aqueles 5%, que foi aonde nós estouramos, que foi o meu bairro a maior votação.

Tiago Almeida: Onde eu passei sempre fiz boa política, uma política transparente, uma política de trabalhar pelas comunidades. Com 22 anos fui candidato a vereador e fiz 762 votos, fiquei de suplente. Passaram quatro anos, fui fazer uma pós-graduação sobre políticas públicas, fui entender como funciona o Legislativo e depois fui eleito o vereador mais jovem de Cascavel com 1.535 votos. Nesse tempo voltei a estudar, fazer a minha segunda faculdade, estou no quarto ano de direito. […] A população me deu o passaporte para trabalhar quatro anos. E o que eu fiz nesses quatro anos foi trabalhar. Trabalhei pelo interior, trabalhei no meu bairro e a resposta veio nas urnas. Então eu saio de 1.535 votos, trabalho quatro anos e faço 4.243 votos depois. […] Foi isso que eu fiz, trabalhei, mostrei o resultado, fiscalizei, fiz projetos de lei, fizemos um trabalho diferenciado com as emendas impositivas, mandei 85% das minhas emendas impositivas para educação, olhando que a educação é a base de tudo.

E, para abrir esta série, apresentamos a entrevista com o vereador Tiago Almeida, que não só foi reeleito, mas também marcou época ao conquistar 4.243 votos no pleito de 2024, tornando-se o candidato mais votado da história de Cascavel.

Após concluir a série de entrevistas com os novos vereadores eleitos para o primeiro mandato em Cascavel, o jornal O Paraná agora dá início a uma nova etapa: conversas com os parlamentares reeleitos, que trazem uma bagagem de experiência e expectativas renovadas para o próximo mandato.

Tiago Almeida: Hoje nós temos uma renovação grande porque a população de Cascavel achou melhor fazer mudança. Isso é importante para o crescimento da cidade de Cascavel. E eu tenho falado não só da idade, mas pessoas novas que têm envolvimento na sociedade. É isso que nós precisamos. E cada um de nós temos o nosso momento. Chegou o meu momento, vai chegar o momento do meu outro colega e assim vai indo. Eu também tenho uma validade. Eu não vou ficar o resto da minha vida na vida legislativa. Então eu tenho falado que todos nós temos uma validade, mas nós temos que estar preparado e mostrar pra população pra que eu vim.

O Paraná: Essa sua votação expressiva também te credencia para disputar a Mesa Diretiva da Câmara de Cascavel. Como está essa discussão?

Tiago Almeida: Eu sou candidato, estou preparado, estou articulando. Tenho falado que se fosse o meu primeiro mandato de vereador eu não seria candidato, mesmo sendo o vereador mais votado da história de Cascavel, já tendo feito o primeiro mandato, agora chegou o meu momento. A população me deu o passaporte de uma reeleição, sendo mais votado, e uma eleição para presidente da casa não é mais nada que justo. Tenho respeito ao presidente atual, que é o Alécio que já fez seus três mandatos, já contribuiu, já fez por merecer. A população fala e prega a renovação. É isso que nós precisamos. Vamos trabalhar, vamos fazer diferente. E eu estou preparado.

O Paraná: A gente terá o Tiago como candidato a presidente? Você não abre mão?

Tiago Almeida: Com certeza, serei candidato, uma pela minha votação e uma que eu já fiz o meu primeiro mandato. Estou preparado e sou candidato à presidência da casa.

O Paraná: Você estará junto com o prefeito eleito Renato Silva a partir de 2025?

Tiago Almeida: Com certeza, porque eu venho da base do prefeito. Da base, quando você se fala, às vezes não é a troca de favor, e sim o trabalho em conjunto para dar continuidade. Eu não me elegi com o grupo do prefeito Paranhos, tive essa aproximação com o prefeito Paranhos e o Renato. O Renato estava no Partido Republicanos. […] Hoje nós temos a nossa presidente, que é a dona Ódina, que é a esposa do Renato. Então assim, com certeza, nós estamos ali pra trabalhar e dar essa governabilidade. E claro, nós não vamos deixar de fiscalizar. Nós não vamos deixar de cobrar o prefeito, o vice-prefeito, o secretário.

O Paraná: A sua votação também te credencia a ser candidato a deputado estadual na próxima eleição. Você já pensou nisso?

Tiago Almeida: Sou bem sincero em dizer que não tenho pensado na eleição de deputado. Nesse primeiro momento eu ainda estou assimilando toda essa votação, não consegui ainda desligar a chave e ligar ela e falar, olha, foi essa a votação para a história de Cascavel. O meu foco agora é ser o presidente da Casa. Tiago, deputado estadual? Olha, se nós nos sentarmos em grupo, achar que é viável uma eleição pra deputado, mas é em grupo, se há viabilidade, […] Mas nesse momento nós estamos trabalhando para ser o presidente da Casa. Se nós acharmos que é viável e sobe para o grupo, meu nome está à disposição.

O Paraná: Você gostaria de complementar algo em nossa conversa?

Tiago Almeida: Eu quero agradecer a todos os meus eleitores, as pessoas que acreditaram no meu trabalho nesses quatro anos. Dizer que eu vou continuar honrando o meu trabalho, vou continuar honrando os votos, porque eu tenho falado, ser vereador não é fácil, mas quando você faz a coisa certa, quando você olha para uma política com o olhar de políticas públicas, que eu tenho falado que eu estou me preparando tanto tecnicamente e entendendo politicamente. […] Então é agradecer a todos os meus eleitores, aos meus 4.243 votos, dizer que vou honrar cada voto e dizer que estou à disposição, meu mandato está de portas abertas nos próximos quatro anos.