Com vontade de fazer política, Mantovani diz que iniciativa privada o preparou para ser prefeito

Cascavel – Em sequência as entrevistas semanais com os pré-candidatos a prefeito de Cascavel que participaram do material especial desenvolvido em maio, no aniversário de 48 anos do jornal O Paraná, sobre o posicionamento político ideológico de cada um, chegou a vez do empresário Fernando Mantovani, que está debutando na política. Mantovani começou a carreira política em março deste ano, filiou-se no partido Avante e alguns dias depois migrou para o MDB. Caso o nome de Mantovani seja aprovado nas convenções partidárias, essa será a primeira vez que ele disputará uma eleição. Confira a entrevista também em vídeo no portal oparana.com.br. Vale lembrar que a ordem das entrevistas está seguindo a disponibilidade de agenda dos pré-candidatos.

O Paraná: Na pesquisa realizada pelo O Paraná seu posicionamento político-ideológico foi de centro-direita. Você sempre teve esse posicionamento?

Fernando Mantovani: Sempre tive esse posicionamento. Apesar da gente ter a nossa ideologia, os nossos pensamentos, em política a gente não faz política para um grupo de pessoas. Nós fazemos política, nós discutimos política para todas as pessoas. E onde você olhar, ali nos quatro quadrantes [de ideologia política], a nossa cidade tem pessoas de todos os quatro. Então, nós não podemos querer fazer uma proposta, um plano de governo ou entrar para a política com uma filosofia querendo defender só aquilo que a gente acha que é certo ou aquilo que nós temos certeza que é o correto. O que é correto para mim pode não ser para muitas pessoas, por isso chama-se política para as pessoas, a troca de ideia, a troca de pensamentos e por aí vai.

O Paraná: As últimas pesquisas realizadas mostram que você está com 2% a 3% de pontos percentuais. Mantendo essa pontuação, você se mantém na condição de pré-candidato a prefeito ou você pode, eventualmente, compor a chapa com algum outro candidato?

Fernando Mantovani: Quando eu fui convidado para entrar para política como pré-candidato a prefeito da cidade de Cascavel eu tinha 0%. Veja bem, então com 0% eu já estava ali colocando o meu nome. Quando saiu aquela primeira pesquisa, que nós saímos com 1.2%; ali eu tive certeza que o meu caminho é esse, ser pré-candidato a prefeito da cidade de Cascavel. Nós já temos dois, temos três, já temos o quatro, estamos subindo para o cinco em busca do seis, sete pontos percentuais. Essa é a nossa pegada. Cascavel é uma cidade grande, é uma cidade com 350 mil habitantes. Ela tem um espaço territorial gigante. Então, para se apresentar para a sociedade, para eles ficarem conhecendo Fernando Mantovani não é fácil.

Quando nós falamos em 4% nas pesquisas, nós estamos falando em quase 10 mil pessoas que já optam pelo nome Fernando Mantovani. Então veja, aonde a mensagem está chegando, aonde o meu nome está chegando. Nós estamos indo muito bem. Esse é o resultado que tem mostrado o nosso trabalho. Sobre composição, que você me perguntou também. Existe uma chance de você fazer uma composição? Não existe candidato a vice-prefeito. Ninguém entra para a política, ou ao menos eu quero acreditar que ninguém entra para a política com a intenção de ser o vice de alguém. Mas existe um grupo, um grupo de pessoas onde as decisões têm que ser tomadas em grupo. Se nós tivermos chance de disputar essa Prefeitura, com força, com real chance de ganhar, nós vamos disputar. Se nós tivermos uma real chance de fazer bonito nessas eleições, discutir propostas, levar o nome, nós vamos continuar sendo pré-candidato a prefeito. A composição é uma coisa que hoje não faz parte da nossa história dentro do MDB e do Avante. A gente nunca parou para discutir ser vice de alguém.

O Paraná: E a questão do deputado Batatinha. Muito se comenta, há especulações que ele apoiaria à candidatura do Marcio Pacheco, mesmo sendo do MDB. Hoje, como está essa situação do Batatinha com o MDB?

Fernando Mantovani: O Batatinha é o presidente municipal do MDB, é deputado estadual pelo MDB. Não tem como ele estar apoiando a candidatura de um outro pré-candidato, certo? Para ele fazer isso, ele ter que sair do partido. Mas isso passa longe da realidade dele sair do MDB. O Batatinha optou, e nós não sabemos o porquê e também não diz respeito a nós, mas ele optou em se manter no lugar dele. Na hora certa ele pode vir, ele pode ir para a rua como também não pode, como pode permanecer do jeito que está. Mas dizer que ele vai sair para a rua pedindo voto para outro candidato, isso daí não existe.

O Paraná: Existem especulações vindas do MDB de Curitiba de que se a sua pré-candidatura não atingir 12% a 15% nas pesquisas até meados de agosto, eventualmente eles podem não lançar a sua candidatura. O que tem de verdade nisso?

Fernando Mantovani: Então, quando eu coloquei meu nome à disposição para pré-candidatura a prefeito, falavam que era fogo de palha que não iria a lugar nenhum. Quando saiu a pesquisa e apareci com 1%, eles continuaram falando que aquilo não existia. Hoje nós estamos crescendo. Como nós estamos crescendo, as pessoas já começam a inventar alguma história. A história do vice, a história da executiva. Nunca vi árvore com fruto que não tomou pedrada e nunca tomou paulada. Você anda aqui nessas árvores da avenida aqui que não dá fruto, você não vê um moleque dando paulada nelas. Mas se você passar embaixo de um pé de laranja, se você passar embaixo de um pé de ameixa, você vai ver a molecada tacando pedra, tacando porque está dando fruto. Então se eles estão inventando uma história para desconstruir é porque para eles não está fácil. Eles estão há 20, 30, 40 anos fazendo política. E você vê eu ali, com 90 dias já estamos com 4%, subindo para o 5% em busca do 6%, 7%. Isso incomoda eles. Por quê? Porque nasce, sim, um novo grupo político em Cascavel. Nasce, sim, um novo grupo querendo trazer ideias novas, querendo buscar tecnologia e informação. Melhor cuidado aos funcionários públicos, melhor cuidado para toda a nossa cidade.

O Paraná: Mantovani, quais as prioridades que você já elencou para esse seu futuro plano de governo? Qual o grande projeto do Fernando Mantovani para o município de Cascavel?

Fernando Mantovani: Eu vou falar um negócio para você. Agora na política eu tenho visto o seguinte, agora vai vir todo mundo com discurso de saúde, educação, segurança, as coisas básicas. Cascavel é uma cidade que está indo bem. Temos que concordar que o prefeito, com muita boa vontade fez com que Cascavel esteja indo bem nos trilhos. Só que em todas as áreas tem que melhorar. Nós temos cultura, educação, esporte. Nós precisamos de pessoas comprometidas, pessoas técnicas, pessoas que são formadas para executarem os projetos da administração pública. Em todas as áreas nós temos que melhorar. Tem tantas ideias que podem ser trazidas que tem muito o que melhorar. Então se nós falarmos assim, vamos cuidar da educação, vamos cuidar da saúde, vamos cuidar: todas essas áreas vão ter projetos, projetos específicos para o crescimento e para a sua melhoria. Agora, Cascavel é uma cidade que não para de crescer; cresce a todo vapor; cresce com toda a força. Então, tem que ser visto, em todas as áreas, a sua melhoria, o seu crescimento e o seu cuidado. Eu não vou falar de todos os candidatos, vamos falar dos três que estão na ponta. Eu sou empresário, eu sei administrar, eu sei comprar, eu sei como cuidar do dinheiro, eu sei como o dinheiro dá lucro. A Prefeitura de Cascavel é a nossa maior empresa da região, com um orçamento acima dos R$ 2 bilhões para o ano que vem. Como que nós vamos dar a nossa Prefeitura para uma pessoa que nunca administrou nada? Ou para uma pessoa que já teve a sua chance de administrar e nós conhecemos o que fez e o que não fez. Fernando Mantovani vem com as mãos limpas, com ideias, com muita vontade.

O Paraná: Você vê Fernando Mantovani como o “noivo” das eleições de Cascavel?

Fernando Mantovani: Eles falam muito em noivo. Então, é por isso que eu acabei de falar, temos um bom nome, temos a mão limpa. Temos o Avante, com uma chapa de vereadores, com 22 pré-candidatos. Nós temos o MDB, o Manda Brasa Velho de Guerra, com 22 pré-candidatos a vereadores, temos cinco vereadores na Câmara. Hoje o MDB junto com o Avante tem um minuto e pouco de televisão. Nós temos boas ideias, nós estamos crescendo nas pesquisas. Como que não vão querer um grupo para fortalecer? Eu vejo que hoje nós somos um grande divisor de águas. Que eles deixem o noivo para conversar depois. Deixa o noivo trabalhar. Deixa a gente mostrar para que veio. Eu tenho certeza que se a gente conseguir levar a mensagem, eles não vão conseguir casar comigo. A gente vai para o embate. Nós vamos disputar a Prefeitura de Cascavel com muita força, com muita seriedade. Falando de política séria.