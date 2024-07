Com Pacheco em 2º e Renato em 3º, Edgar perde vantagem na Pesquisa Hit/Rede Massa

REDUÇÃO DE GASTOS

Para cumprir o marco fiscal, Haddad anuncia corte de R$ 15 bilhões

Após reunião no Palácio do Planalto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou ontem (18) que o governo federal fará uma contenção de R$ 15 bilhões no Orçamento de 2024 para cumprir as regras do arcabouço fiscal e preservar a meta de déficit zero das despesas públicas prevista para o fim do ano. Desse total, […]