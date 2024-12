Coluna Esplanada

Spoiler da minirreforma

O presidente Lula da Silva já tem alguns nomes para a iminente minirreforma ministerial após o Carnaval, revela uma fonte palaciana. José Múcio deixará o Ministério da Defesa a pedido, e o ex-ministro do STF Ricardo Lewandowski assumirá o cargo – já avalizado pelo alto comando militar. No lugar de Lewandowski no Ministério da Justiça entra o senador Rodrigo Pacheco (PSD), atual presidente do Congresso, alinhando-se à estratégia de Lula para fortalecê-lo na disputa pelo Governo de Minas em 2026. Balançando na Agricultura, Carlos Fávaro (PSD) pode ser substituído por Arthur Lira (PP) ou indicado deste. Neste acordo, o PSD fica com a Justiça e o Progressista entra na base pelas mãos do agronegócio. Mas Gilberto Kassab, que hoje controla a Agricultura, indica o secretário-executivo do MAPA, que deve ser Guilherme Campos. Com cargo cobiçado por vários partidos, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, está garantida pelo Barba na pasta, com apoio da primeira-dama Janja da Silva. A Secom deve ficar com um indicado de Lula e Janja, e Paulo Pimenta deve assumir a Casa Rio Grande do Sul, ligada à Casa Civil do Palácio, para acompanhar a execução de programas federais de recuperação do Estado após as enchentes. Uma potencial vitrine eleitoral.

Freio no berço

O número de nascidos diminui no Brasil ano a ano desde 2020. De janeiro a agosto de 2024, foram registrados mais de 1,5 milhão de nascimentos. Em 2020, a soma era maior: cerca de 2,73 milhões. Em 2021 foram 2,67 milhões; 2022 (2,26 milhões); 2023 leve alta (2,53 milhões). O painel de monitoramento de mortalidade indica pouco mais de 930 mil mortes até agosto deste ano, segundo o DATASUS, do Ministério da Saúde.

Chapa quente

Já há um acordo firmado na direita para uma das candidaturas ao Governo do Rio Grande do Sul. O deputado bolsonarista Zucco (PL) será o nome ao Palácio Piratini, com Marcel van Hattem (Novo) ao Senado. Recentemente, Zucco fechou um acordo com Jair Bolsonaro em reunião que contou com a presença apenas do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas – que jura que irá à reeleição no seu Estado.

Quilombo no Poder

Nas eleições de 2024 o Brasil elegeu 385 pessoas autodeclaradas quilombolas, revelando a força dessa comunidade no território nacional. Foram eleitos 17 prefeitos, 37 vice-prefeitos e 331 vereadores, segundo o Portal de Dados Abertos do Tribunal Superior Eleitoral. Destes, 79 mulheres. Bahia lidera o ranking com 60 representantes quilombolas. Enquanto Goiás é o Estado com mais prefeitos da etnia.