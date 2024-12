Coluna Esplanada

Funcionários da Eletrobras, de capital misto, estão intrigados com uma informação que veio de cima. Os diretores destinaram um andar inteiro da sede em Botafogo, no Rio, ao departamento de TI, onde dali monitoram os links que os trabalhadores acessam nos computadores da instituição. O BBB visa justa causa para os distraídos.

Clima de ebulição no Instituto Histórico e Geográfico do DF. A direção decidiu homenagear, com foto na parede, o ex-presidente Júlio Barata, ex-ministro do Trabalho do Governo Médici. A acadêmica Moema São Thiago – ex-deputada Constituinte – interrompeu a sessão e entregou à família protesto em carta, por ele ter composto o regime militar. Defensores dizem que Barata merece a foto, tradição na Casa.

A prisão do general Braga Netto foi principalmente por obstrução da Justiça e deixou a cúpula do Exército que atuou no Governo Bolsonaro em polvorosa. É que, além dele, foi alvo de busca e apreensão o coronel Flávio Peregrino, tido como “o seu Mauro Cid” há mais de 10 anos – segundo o inquérito, ele também pressionou e teve acesso a informações da delação. O que se suspeita é que o conteúdo pode ter se espalhado para outros altos oficiais, e é isso que agita a caserna. O celular de Peregrino e seu whatsapp devem trazer mais novidades. Não se descarta outras operações até dia 31.

As Comissões Permanentes da Assembleia Legislativa do Paraná têm como objetivo principal promover o exercício da cidadania e estimular a participação da sociedade civil na elaboração de leis estaduais. Essas leis impactam diretamente o cotidiano dos mais de 11 milhões de paranaenses. Em 2024, as 29 Comissões Permanentes realizaram 203 reuniões e elaboraram 1.172 pareceres […]

Policiais civis da Delegacia de Homicídios prenderam na tarde desta segunda-feira (23), duas pessoas envolvidas numa tentativa de homicídio. O crime aconteceu no último dia 15, no Conjunto Julieta Bueno, na região do Bairro Interlagos, em Cascavel. A dupla será encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, onde as medidas cabíveis serão tomadas. Relembre o caso […]

Prédios de milhões



O banco BTG está negociando, segundo fontes que acompanham o assunto, a compra de dois grandes prédios muito bem localizados, na Praia do Flamengo do Rio, de propriedade do antigo hospital Beneficência Portuguesa. O banco não quis comentar. Mas o corretor com certeza ficará mais rico.

No azul



A Brasilcap animou os sócios há dias. Segundo balanço divulgado, nos primeiros nove meses de 2024, a empresa teve faturamento de R$ 4,9 bilhões, alta de 4,1% no acumulado do ano. Ao fim do 3º trimestre, a companhia atingiu lucro líquido de R$ 211 milhões, alta anual de 5,9%. A arrecadação com títulos de capitalização cresceu 4,1%.

ESPLANADEIRA

#Voluntariado Einstein em Goiás abre processo seletivo para 2025.#Carioca Engenharia é premiada na Bienal Pan-Americana de Arquitetura.#Macfor é nova agência digital do Broto, plataforma de marketplace do BC #Inscrições dos CILs do DF serão de 4 a 10 de janeiro.#16ª Mostra Brasília de Dança acontece de 27 a 29 de dezembro no CCBB.#Natal Luz de Gramado-RS movimenta mais de R$ 30 milhões