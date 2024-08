Coligação Minha Vida é Cascavel anuncia candidato a vice nesta segunda-feira

POLÍTICA

Defesa Civil: Governos do Codesul vão ampliar ações de apoio mútuo

O governador do Paraná, Ratinho Junior participou ontem (1º) da reunião do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul, o Codesul, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ele e os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, de Santa Catarina, Jorginho Melo, e do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, assinaram um Termo […]