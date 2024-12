CNM alerta: mudanças podem tirar R$ 5 bilhões no FPM

Atenta aos projetos que regulamentam a Reforma Tributária (Emenda Constitucional 132/2023), a CNM (Confederação Nacional de Municípios) pediu que os senadores que rejeitem mudanças no artigo 400 do Projeto de Lei Complementar (PLP 68/2024) com potencial de causar perdas de ao menos R$ 5 bilhões no FPM (Fundo de Participação dos Municípios). A entidade enviou ofício aos parlamentares na sexta-feira (5).

No documento, a CNM alerta todos os senadores sobre perdas para os Municípios e Estados. O artigo 400 trata do Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais do ICMS. A entidade explica que é inadequada a proposta de excluir o benefício da base do lucro tributável para fins de pagamento do Imposto sobre a renda das pessoas jurídicas (IRPJ)/ Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).