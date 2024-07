Cidades do Oeste têm mais eleitores aptos do que população

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) divulgou, no último dia 18, o eleitorado apto a comparecer às urnas nas eleições municipais de outubro. O Brasil terá 155,9 milhões de eleitores que vão eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Segundo o tribunal, o número representa aumento de 5,4% em relação às eleições de 2020.

A presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia, declarou que o aumento do eleitorado mostra que as eleições no Brasil são democráticas e auditáveis. “O elevado número de eleitoras e de eleitores confirma o que se tem demonstrado na história brasileira, especialmente desde a Constituição do Brasil de 1988, e nos últimos 28 anos em que se desenvolveu o sistema eletrônico de votação, que é o benefício de eleições democráticas livres, certas no tempo, auditáveis em seu processo, transparentes em sua realização, eficientes em seu resultado”, afirmou a ministra.

O primeiro turno das eleições será no dia 6 de outubro. O segundo turno poderá ser realizado em 27 de outubro nos municípios com mais de 200 mil eleitores, nos quais nenhum dos candidatos a prefeito atinja mais da metade dos votos válidos, excluídos os brancos e nulos, no primeiro turno.

Eleitores X Moradores

A reportagem do jornal O Paraná cruzou os dados divulgados pelo TSE do eleitorado apto, com os dados do Censo 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). De acordo com o levantamento, na região Oeste do Paraná, existem três municípios com mais eleitores aptos a votar do que a estimativa de população do IBGE.

De acordo com os dados, os 50 municípios do Oeste do Paraná têm uma população de 1.403.266. E são os mesmos municípios que têm 1.028.085 eleitores aptos a votar nas eleições de outubro. No entanto, o que chama a atenção são aqueles municípios que possuem mais eleitores aptos a votar do que a população estimada pelo IBGE. Segundo o levantamento da reportagem, no Oeste são três: Diamante do Sul, Iracema do Oeste e Lindoeste.

Em Diamante do Sul, segundo os dados do IBGE, são 3.171 habitante, ao passo que, de acordo com o TSE, são 3.582 eleitores aptos a votar no pleito de outubro, ou seja, 411 eleitores a mais do que a população.

Em Iracema do Oeste, por exemplo, o número de habitantes é de 2.343, segundo o Censo de 2022, e 2.453 eleitores, segundo os dados do TSE. São 110 eleitores a mais do que a população. Já em Lindoeste, a população estimada é de 5.175 e o eleitorado apto é de 5.282 eleitores, ou seja, 107 eleitores a mais.

O levantamento da reportagem levou em conta apenas os números de eleitores aptos, desconsiderando aqueles que possuem títulos cancelados ou suspensos.

Já em outros municípios, como Anahy, o número da população estimada é muito próximo do eleitorado. São 2.918 habitantes e 2.836 eleitores aptos, ou seja, apenas 82 habitantes a mais do que o número do eleitorado. O mesmo em Iguatu, que tem uma população estimada de 2.144 pessoas e 2.087 eleitores, ou seja, uma diferença de 57 habitantes a mais que o número de eleitores aptos.

Cascavel

Municípios maiores, como Cascavel, os números de eleitores aptos e população estimada é maior. Em Cascavel, o Censo estimou uma população de 348.051 pessoas e, o eleitorado apto, segundo, o TSE é de 239.601, uma diferença de 108.450 a mais do que o eleitorado, dentro da normalidade.

Confira a tabela no link abaixo.