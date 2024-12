CCJ aprova projeto que promove uma série de alterações no Detran

O projeto de lei 728/2024, que cria 20 cargos comissionados na Procuradoria-Geral do Estado, também foi aprovado, com votos contrários de Chiorato e Requião Filho.

Além disso, foi aprovado o projeto de lei 729/2024, que altera a Lei nº 21.344/2022 e modifica a gestão dos hospitais universitários estaduais. A proposta cria a possibilidade de escolha dos Diretores-Gerais dos hospitais com aprovação do Conselho Universitário.

O governo pretende lançar um novo edital para credenciamento de clínicas de saúde, permitindo que clínicas de todos os 399 municípios se credenciem para oferecer exames. Enquanto atualmente apenas as clínicas das cerca de 100 cidades com Ciretrans podem realizá-los.

O pacote de medidas para o ajuste das contas do Governo Lula 3 tramita com dificuldade na Câmara Federal. Na CCJ da Casa, o governo não conseguiu um acordo e desistiu de incluir a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) do corte de gastos na pauta ontem (4). Inicialmente, como adiantado pelo O Paraná, o […]

PARANÁ – O governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) sancionou dois projetos de lei do deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) com o objetivo de valorizar e estimular a criação de porcos crioulos no Paraná, especialmente da raça Porco Moura. Essas legislações representam um importante marco para a preservação e incentivo à produção desse patrimônio genético. […]

Em relação ao projeto de lei 662/2024, que trata do licenciamento ambiental, 22 das 47 emendas apresentadas foram aprovadas.

Os deputados Chiorato e Requião Filho votaram contra o parecer do relator, deputado Hussein Bakri (PSD). Defendendo que todas as alterações eram constitucionais e poderiam ser incorporadas ao substitutivo geral. O governo explicou que o projeto busca equilibrar as necessidades do setor produtivo com a preservação ambiental.

Foi também aprovada uma emenda ao projeto de lei complementar 4/2024, que altera as leis sobre o plano de carreira dos professores estaduais. Incluindo a Escola de Gestão entre os estabelecimentos de atuação para fins de gratificação e auxílio-transporte.

Outra emenda de Comissão foi aprovada ao projeto 659/2024, de Bakri, que altera a Lei nº 22.130/2024, ajustando inconsistências na legislação de defesa do consumidor.

Por fim, foi aprovado, na forma de substitutivo geral, o projeto de decreto legislativo 12/2024, que altera o decreto nº 1/2011, ampliando as atribuições do Gabinete Militar. Sem aumento de despesas ou efetivo, para garantir segurança a todos os membros da Comissão Executiva.

