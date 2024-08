Cascavel lidera denúncias de propaganda irregular na Região Oeste

Cascavel – A primeira semana de campanha eleitoral de 2024, que iniciou na última sexta-feira (16) em todo o Brasil, já rendeu milhares de denúncias eleitorais. Os registros são feitos no aplicativo Pardal 2024, que é a plataforma de denúncias desenvolvida pela Justiça Federal.

De acordo com levantamento realizado pela reportagem do jornal O Paraná, em todo o território nacional, até ás 17h de sexta-feira (23), foram registradas 11.632 denúncias eleitorais. O estado que mais recebeu denúncias foi São Paulo, com 2.374 reclamações, seguido de Minas Gerais, com 1.336 e Pernambuco com 1.164.

No Paraná, foram 664 denúncias, sendo 412 contra prefeitos, 146 contra vereadores e 4 contra vice-prefeitos. A maior parte das denúncias é por propaganda eleitoral irregular. Na região Oeste do Paraná, Cascavel lidera com 16 denúncias recebidas, seguido de Foz do Iguaçu, onde foram registradas 10 denúncias. Na sequência aparece Mercedes, com 7 denúncias recebidas, Anahy com 5, Santa Lúcia com 4, Missal com duas e Medianeira, Palotina, São Pedro do Iguaçu e Toledo com 1 denúncia cada..

Em 2020

Nas últimas eleições municipais, em 2020, o Paraná teve um total de 5.951 denúncias eleitorais — no Brasil todo, contudo, foram 105.543. Do total no estado, 1.593 denúncias foram contra prefeito, 3.548 contra vereador e 49 contra vice-prefeito. A maioria foi em Curitiba: 839; seguida de Araucária (503), Maringá (283), São José dos Pinhais (227), Pinhais (192), Colombo (182), Londrina (156), Guarapuava (129).

As denúncias eleitorais pelo aplicativo Pardal não podem ser anônimas, mas a plataforma garante o sigilo a quem solicitar. Além disso, o Tribunal Superior Eleitoral orienta que as denúncias de infração e irregularidade contenham evidências que ajudem a Justiça Eleitoral no combate às ilegalidades.