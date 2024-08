Câmara cancela sessões em sinal de luto pelas vítimas da tragédia

POLÍTICA

Pedágio: TCU aprova desestatização dos lotes 3 e 6 da nova concessão

O TCU (Tribunal de Contas da União) aprovou a continuidade do processo de desestatização dos Lotes 3 e 6, da nova concessão das Rodovias Integradas do Paraná, o PR Vias. No entanto, apesar da aprovação, a decisão, que integra a análise do processo de concessão, ressalta a necessidade de ajustes em pontos específicos do projeto […]