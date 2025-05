Audiência pública debate assédio, furtos e práticas de “rabeira” no transporte coletivo

Cascavel - A Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicação da Assembleia Legislativa do Paraná realiza na próxima terça-feira (13 de maio), às 11h, uma audiência pública sobre segurança no transporte coletivo. O foco será o combate ao assédio, furtos e à prática conhecida como “rabeira”. Isso ocorre quando ciclistas se agarram a ônibus em movimento nas faixas exclusivas. O debate será conduzido pelo presidente da Comissão, deputado Ney Leprevost (União).

Combate ao Assédio, Furtos e “Rabeira” no Transporte Público

A audiência reunirá representantes de diversos órgãos e entidades envolvidos com o tema da segurança no transporte público. Estão confirmadas presenças da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (AMEP), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SESP), e da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito de Curitiba (SETRAN). Além disso, participará o Conselho Estadual de Trânsito (CETRAN), da Urbanização de Curitiba (URBS), e sindicatos como o Sinfretiba (Empresas de Transporte de Passageiros por Fretamento) e o Sindimoc (Motoristas e Cobradores de Ônibus de Curitiba e Região Metropolitana).

Participação Ampla de Autoridades e Sociedade Civil

Também participarão do debate representantes da Polícia Militar, do Batalhão de Polícia de Trânsito, e da Polícia Civil. Além disso, haverá membros da Câmara Municipal de Curitiba, do Departamento de Trânsito do Paraná, e de conselhos de direitos da criança, do adolescente e da mulher. Integram também a lista de participantes o Ministério Público do Paraná, a OAB-PR, e certas delegacias especializadas. Não menos importante, participarão ONGs de trânsito, ciclistas e membros da Associação dos Municípios do Paraná.