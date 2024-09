Assembleia realiza Semana da Pessoa Idosa entre os dias 1° e 4 de outubro

O Conselho de Ações Solidárias e Voluntariado da Assembleia Legislativa do Paraná promove a Semana da Pessoa Idosa com extensa programação que ocorre entre os dias 1° e 4 de outubro na sede do Poder Legislativo, em Curitiba.

A semana abre com a palestra da diretora do Departamento Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Paraná (PROCON-PR) e da Associação Brasileira dos Procons (Procons Brasil), Cláudia Silvano, sobre golpes no mundo digital em idosos, uma prática crescente e que atinge toda sociedade, tendo nas pessoas com mais de 60 anos, um grupo de vítimas recorrentes.

A Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado do Paraná e o Procon/PR, com o apoio do Conselho de Ações Solidárias e Voluntariado da Assembleia Legislativa estão disponibilizando a Cartilha do Consumidor Idoso com dicas para evitar golpes e sobre consumo consciente que também será disponibilizada na semana dos eventos para os participantes.

A diretora do Procon/PR e palestrante, Claudia Silvano contou sobre o tipo de informação que irá trazer na palestra. “A ideia é fazer esse bate-papo com os consumidores idosos especificamente, trazendo quais são os golpes mais comuns, que cuidados se deve ter, como agir, como o consumidor deve se comportar, por exemplo, quando recebe uma ligação estranha, um pedido de alguém se passando por um parente, situações que são muito normais, muito comuns e que levam, claro, as pessoas a grandes prejuízos. Então, a melhor arma que temos hoje, é a informação, é a educação para evitar que as pessoas caiam nesses golpes.

Claudia Silvano também ressaltou a importância da informação, inclusive com a Cartilha dedicada aos idosos. “No site do Procon Paraná, o consumidor encontra, além de outras informações legais também, a cartilha sobre os direitos dos idosos e também alguns cuidados que as pessoas devem tomar. Eu convido todos a olharem, a navegarem pelo site porque tem informação bem bacana ali para todo mundo. E essa Cartilha agora tem o apoio da Assembleia Legislativa o que amplia em muito a sua divulgação, fazendo com que cheguem a mais pessoas no Paraná todo”.

“Acho uma iniciativa relevante e muito importante o Conselho de Ações Solidárias e Voluntariado da Assembleia Legislativa do Paraná realizar esta Semana do Idoso, porque eu penso que a informação é muito útil para que as pessoas tenham uma vida melhor, se cuidem mais, consigam utilizar o celular com mais facilidade, que muita gente tem dificuldade de usar, independentemente de se tratar de um idoso, as pessoas, de um modo geral, têm dificuldade de utilização desses equipamentos que são tão presentes na nossa vida, e também é importante porquê, do ponto de vista do consumidor, e especificamente dos golpes online, a informação é a melhor arma que temos hoje. Porque os golpistas estão aí, eles são muito sofisticados, eles são muito “competentes”, então precisamos sempre estar à frente com boas informações para evitar problemas, prejuízos, porque a gente sabe quanto é penoso para todo mundo perder dinheiro em golpes online”, concluiu a diretora do Procon/PR.

Semana da Pessoa Idosa na Assembleia Legislativa do Paraná

A programação da Semana do Idoso na Assembleia Legislativa continua nos dias subsequentes, 02, 03 e 04 de outubro, com o Curso Básico do Uso do Celular, promovido pelo Conselho de Ações Solidárias e Voluntariado e pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (CELEPAR) para reduzir as dificuldades no uso da tecnologia, ampliar o conhecimento sobre as redes sociais e oferecer maior segurança no ambiente virtual.

As ferramentas digitais, são essenciais na rotina de todos, especialmente dos idosos e a percepção do ambiente online em várias frentes, como videochamadas, pesquisa de preços e promoções, além da utilização de serviços bancários e de saúde, ficaram mais fáceis e seguros para os participantes das últimas cinco edições do Workshop “Uso Consciente da Internet” que a Assembleia Legislativa vem realizando desde 2023. A maioria dos idosos que fizeram o curso revelaram que tem procurado o workshop por ter dificuldades para usar a tecnologia, pouco conhecimento sobre as redes sociais e não se sentirem seguros no ambiente virtual.

A diretora do Procon/PR, Claudia Silvano ressaltou que muitos são os golpes virtuais, “tem o golpe do boleto falso, o golpe da falsa central de banco, o golpe do WhatsApp, o golpe do presente, o golpe da mão fantasma, da troca do cartão, ou seja, uma enormidade de golpes que são aplicados diariamente contra o consumidor. E os prejuízos são altos, a possibilidade de reverter não é tão simples assim para recuperar o dinheiro, por isso, a informação, o cuidado e como devemos nos comportar em redes sociais, como devemos nos comportar quando recebemos um link do vizinho conhecido, porque não foi o vizinho que criou esse link, alguém que passou, que não se sabe a origem, da onde está vindo, enfim, essas oportunidades que parecem ser tão atrativas, mas na verdade escondem aí verdadeiras arapucas”.

Para a palestra da diretora do Procon/PR, Claudia Silvano no dia 01 de outubro não é necessário efetuar inscrição. Está aberta ao público e acontecerá no Plenarinho da Assembleia Legislativa a partir das 13h30.

Já para o Workshop “Uso Consciente da Internet” que é voltado para quem tem mais de 60 anos e possui um aparelho de celular, ou costuma navegar na rede mundial de computadores através de outros equipamentos eletrônicos, as inscrições podem ser feitas através do WhatsApp pelo número (41) 3350-4056 (horário comercial).