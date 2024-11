Assembleia celebra os 129 anos de relações diplomáticas entre o Brasil e o Japão

A comemoração dos 129 anos de amizade entre o Brasil e o Japão ocorrerá em sessão solene na próxima terça-feira (5), na Assembleia Legislativa do Paraná. A homenagem é proposta pela deputada Maria Victoria (PP), segunda-secretária da Assembleia.

“São quase 130 anos de uma relação frutífera para ambos os países e suas comunidades. Vamos celebrar não apenas as relações diplomáticas, mas a amizade entre nossos povos. Temos orgulho de abrigar uma das maiores comunidades japonesas do Brasil aqui no Paraná”, afirma Maria Victoria. Ela destaca ainda que “o Paraná, hoje um dos melhores Estados para se viver, deve muito ao trabalho dos imigrantes japoneses e seus descendentes”.

Cônsul-geral

Entretanto, a sessão contará com a presença do cônsul-geral do Japão em Curitiba, Yasuhiro Mitsui, do cônsul adjunto, Oiwa Rei, e representantes de diversas entidades nipo-brasileiras. A Assembleia também entregará homenagens a 36 instituições e associações que contribuem para fortalecer as relações entre os dois países.