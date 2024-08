Asilo São Vicente de Paulo recebe nova doação do Programa Tampinha Paraná

O Asilo São Vicente de Paulo, de Curitiba, recebeu na tarde de quinta-feira (8), mais uma grande doação do Programa Tampinha Paraná. “A cada dia nós temos um volume maior de várias instituições, parceiros, condomínios, participando da campanha, o que é maravilhoso. E o objetivo de transformarmos isso em fraldas está sendo alcançado”, disse o diretor-geral do Asilo, padre José Aparecido Pinto. Hoje, das 20 mil fraldas mensais que o Asilo usa, 10 mil já são compradas através das doações de tampinhas plásticas.

Ele destacou também que é muito bonito ver o envolvimento das crianças, dos colaboradores das empresas, dos parceiros na arrecadação de tampinhas plásticas. “A transformação é muito grande, porque nós estamos falando de fraldas geriátricas, de meio ambiente, de educação ambiental e quando se trata da criança, um simples gesto de uma criança, de cuidar daquela tampinha, daquela garrafa de pet para não ir para lixo e guardar estes itens para poder trazer até aqui até a nossa instituição é transformador”, comentou.

“É uma honra poder estar aqui hoje representando todos os colaboradores e todos os parceiros do Tampinha Paraná, que cada vez mais vem ganhando adesões, vem somando forças com outras pessoas, como a Sanepar que aderiu à campanha e arrecadou uma quantidade expressiva de tampinhas que trouxéssemos aqui hoje”, afirmou a presidente do Conselho de Ações Solidárias da Assembleia Legislativa do paraná, Rose Traiano.

É lei no Paraná

Lançada em maio do ano passado, a campanha de arrecadação de tampinha plásticas visa incentivar instituições, legislativos municipais, associações de classe, entre outros a arrecadarem tampinhas plásticas que serão destinadas às entidades assistenciais, para serem comercializadas e transformadas em itens de higiene. Idealizado pelo Conselho de Ações Solidárias e Voluntariado da Assembleia a campanha acabou ganhou corpo e virou lei estadual.

A legislação (Lei nº 21.697/2023) que cria o Programa Tampinha Paraná foi apresentada pelos deputados Ademar Traiano (PSD), Alexandre Curi (PSD) e deputada Maria Victoria (PP). A iniciativa do programa é unir esforços de entidades públicas e privadas para promover a cultura de sustentabilidade ambiental e também de proteção às pessoas vulneráveis e representa o atendimento às demandas sociais de diferentes matizes.

Curso para idosos

A presidente do Conselho de Ações Solidárias da Assembleia Legislativa do Paraná, Rose Traiano, também se reuniu com a coordenadora de Sustentabilidade Social da Celepar, Luciana Becker, para tratar de uma nova edição do curso Workshop Smartphone Conecta+60 que deve ocorrer dias 22 e 23 de agosto, na Casa de Lei. O workshop é promovido pelo Conselho em parceria com a Celepar, do Governo do Paraná, e visa promover cidadania e inclusão de idosos, estimulando o uso da tecnologia facilitando o processo de ensino e aprendizagem.

Fonte: Alep